La Universitat Popular de València ofrecerá este año 1.300 nuevas plazas

La Universitat Popular de València retomará las actividades el próximo 15 de septiembre. Para el curso 2025/26, la Universitat Popular ha programado un total de 8.044 plazas, de las que 7.719 son de actividades de ciclo largo y 325 corresponden a grupos de autoaprendizaje. Esto supone un incremento de 1.375 plazas más para las actividades de ciclo largo respecto al curso anterior. “Hemos apostado por impulsar y poner en valor un servicio vertebrador y dinamizador para muchos vecinos y vecinas de València como es la Universitat Popular al aumentar el número de plazas y de actividades formativas”, ha afirmado la concejala de Educación, Rocío Gil.

Además, este año el curso dará comienzo prácticamente un mes antes de la fecha habitual gracias al trabajo realizado en el último año. “Hemos realizado un gran esfuerzo de gestión y de reordenación con el objetivo de cumplir con una reivindicación histórica del personal usuario y el formador, como era adelantar la fecha de inicio del curso”, ha explicado la concejala.

Medio centenar de actividades diferentes

En concreto, a partir de septiembre la Universitat Popular ofrecerá un total de 568 grupos, 87 grupos más que en el curso 2024/25 e incorporará cinco nuevas actividades. Este año, las personas usuarias de los centros podrán disfrutar de las clases de "Tabal i Dolçaina", Alimentación Saludable, Valenciano Intermedio, Literatura para la Estimulación Cognitiva e Inglés para Viajar 1. La oferta formativa suma un total de 52 actividades diferentes dentro de las áreas temáticas de artes plásticas, artes escénicas, cultura general, tecnologías y alfabetización digital, inglés, valenciano y expresión corporal y musical.

Por otro lado, los grupos de autoaprendizaje ofertados para este próximo curso son Caminar, Historia Contemporánea, Bordar, Tejer con agujas, Tejer con lana, Lectura en castellano, Lectura en valenciano, Chi–Kung, Conversación y debate, Club de lectura, Historia de València, Microteatro y Huerto Urbano. Los grupos de autoaprendizaje son espacios de encuentro de la Universitat Popular desde los que fomentar la cultura, la interacción y la sociabilidad a partir de actividades locales en los barrios.

Asimismo, desde el Ayuntamiento de València se anima a la ciudadanía a participar en la programación cultural de la Universitat Popular durante todo el curso. “La Universitat Popular es un espacio abierto a los vecinos y vecinas con inquietudes, al que siempre van a poder acercarse para continuar aprendiendo y sin importar la edad”, ha detallado Rocío Gil.