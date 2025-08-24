València participa en la conmemoración del 34º aniversario de la independencia de Ucrania

El Ayuntamiento de València ha participado este domingo en la conmemoración del trigésimo cuarto aniversario de la independencia de Ucrania, con la asistencia, entre otras autoridades, de la alcaldesa en funciones, María José Ferrer San Segundo, a la marcha celebrada por el centro de la ciudad.

El recorrido se ha iniciado a las 11.30 horas desde la Porta de la Mar y ha finalizado en la plaza de la Virgen, donde se ha celebrado una concentración a la que también ha asistido Ferrer San Segundo.

La alcaldesa en funciones ha enfatizado en su intervención ante la ciudadanía ucraniana congregada que el 24 de agosto es "una fecha de la que sentir un profundo orgullo como pueblo".

"El día en que rememorar el nacimiento de Ucrania como estado democrático e independiente hace 34 años, el 24 de agosto de 1991, y una jornada para rendir tributo a quienes han perdido la vida desde la terrible invasión por parte de la Federación de Rusia, iniciada el 22 de febrero de 2022", ha destacado.

Ferrer San Segundo ha deseado "una pronta solución a una guerra que, además de pérdida de vidas humanas, ha obligado a muchas personas, familias enteras, a dejar sus casas, tierra y recuerdos, para proteger a sus seres queridos".

"En todos y cada uno de vosotros hay lucha, valentía y verdad. Y para todos y cada uno de vosotros hay un pequeño pedacito de València, la ciudad que os acoge y acompaña", ha concluido ante una representación de las 10.196 personas de nacionalidad ucraniana residentes en la ciudad, según el padrón de 2025.