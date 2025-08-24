València es la segunda capital de España con menos piscinas privadas por habitante

El calor está resultado asfixiante en toda la geografía española, incluida la ciudad de València, donde se han llegado a superar los 40 grados en algunos de los días más calurosos de la historia en la Comunitat Valenciana, por lo que es importante combatir las excesiva temperaturas con todas las alternativas al alcance de los ciudadanos y las instituciones, desde la habilitación de refugios climáticos con horarios ampliados en espacios como las bibliotecas municipales, hasta la instalación de toldos y la plantación de más arbolado, pasando por la construcción de piscinas públicas o, quien tenga capacidad para ello, comunitarias o privadas.

Lo cierto es que València es una ciudad sin cultura de piscina, y prueba de ello son las estadísticas catastrales que ofrece el Ministerio de Hacienda en relación al número de piscinas públicas y privadas construidas en la capital valenciana. A fecha de 31 de julio de 2025 el ‘Cap i casal’ tendría un total de 610 piletas descubiertas y solo 29 cubiertas. De estas, solo ocho son piscinas públicas, destacando las descubiertas de Parque Oeste, Benicalap o la Hípica, y la cubiertas de Marxalenes, Benimaclet o Abastos.

Para ver la dimensión del dato catastral extraído a través de diferentes métodos, tanto si su propietario la ha declarado como si no lo ha hecho, basta con comprobar que solo en la provincia de València hay 38 municipios con más piscinas construidas que en la capital. Así, el boom registrado a nivel autonómico —con un total de 252.704 piscinas al aire libre es la segunda autonomía mayor dotada, y el parque no para de crecer— no se observa en València pero sí en municipios como Torrent (5.986 piscinas descubiertas), Llíria (5.565), l’Eliana (4.686), Pobla de Vallbona (4.541), Chiva (4.358), Bétera (3.926), Paterna (3.267) o Alzira (2.307).

La Finca Ferca con la primera piscina comunitaria de València / Levante-EMV

Pero estadísticamente València no solo se queda rezagada a nivel provincial. Si se lleva la comparación a las capitales de provincia, se puede observar que buena parte de las metrópolis españolas tienen más albercas descubiertas públicas y privadas que el ‘Cap i casal’. El ránking lo lidera Madrid con 14.757 piscinas, y a continuación aparecen Córdoba (12.053), Murcia (10.852), Palma (6.936), Málaga (6.549), Alicante (4.860), Zaragoza (4.348), Jaén (4.146), Badajoz (3.782), Albacete (3.577), Castellón (2.614), Ciudad Real (2.224), Granada (2.148), Almería (2.020), Sevilla (1.999), Cáceres (1.652), Lleida (1.586), Tarragona (1515), Barcelona (1.457), Toledo (1.351), Girona (1.128), Valladolid (1.032), Pontevedra (1.027), Ourense (951), Guadalajara (913), Ávila (866), Lugo (833), Teruel (703) y Santa Cruz de Tenerife (623).

Seguidamente aparecería València con las citadas 610 piletas al aire libre, y con cifras más humildes -y en casi todas climas más templados- le siguen Logroño (561), Palmas de Gran Canarias (553), Zamora (532), Huesca (400), Oviedo (365), Santander (337), Segovia (298), Palencia (275), Cuenca (270), Coruña (251), Burgos (156), Salamanca (114), Soria (111) y Cádiz (38). En el registro no hay datos de País Vasco o Navarra. Con un vaso público o privado por cada 1.383 vecinos, València es la segunda capital de España con el peor ratio de piscina/ habitante. Por ponerlo en contexto: en Murcia hay una piscina por cada 43 vecinos, en Madrid una por cada 232 personas y en la vecina Torrent cuentan con un vaso por cada 14 vecinos. Se estima que en España hay más de 1,2 millones de piscinas, lo que equivaldría a una por cada 37 habitantes, lejísimos del ratio de València. El 90% de las piscinas del país son de uso particular.

La proporción del ‘Cap i casal’ tiene una explicación multifactorial: al hecho de contar un extensísimo arenal se suma que València lleva pocos años desarrollando urbanizaciones con piscinas comunitarias en sus barrios periféricos (Nou Campanar, Nou Benicalap, Turianova). Además, apenas cuenta con terreno para urbanizar zonas de chalets y las pedanías donde podrían edificarse piscinas particulares son de estrato socioeconómico humilde a excepción de Massarrojos, que comparte urbanizaciones con Rocafort. Finalmente, la protección de la huerta habría cumplido su función. «Construir una piscina no es barato, cuesta entre 15.000 y 20.000 euros, y luego el mantenimiento supera los 500 euros anuales», añade Enrique, de la empresa valenciana RP Construye.

Volviendo al punto de partida, la necesidad de combatir las cada vez más frecuentes olas de calor, el ayuntamiento ya trabaja en una modificación de las normas urbanísticas del Plan General que regulará la instalación de piscinas en las azoteas de los edificios. Sería en todo caso una solución incompleta, para los pocos que acumulan mucho. En ese sentido, desde la oposición han reclamado al consistorio que instale piscinas públicas de verano en todos los distritos de la ciudad.