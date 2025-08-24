El verano que me enamoré en València: 12 lugares con encanto para dejarse seducir

Enamorarse en invierno es un engorro porque hay más jaleo en el trabajo, el frío entumece la piel, las comidas y los periódicos pesan demasiado, la gente se insulta en el supermercado y tú ahí sonriendo como un pasmarote. No puede ser. Para eso está el verano. Como cualquier capital mediterránea, València tiene escenarios encantadores donde pasear agarrado que obviamente no son la Torre Eiffel ni la Fontana de Trevi pero tampoco hace falta. Hay otros sitios románticos. «Pido perdón por no ser mejor que nadie», dice Marcelo Criminal en una canción que resulta ser mejor que casi todas.

El primer sitio destacable es el Plan Sur de València. Un lienzo de hormigón construido en los años 60 para desviar el río Turia. En 2006 apareció una gran pintada azul con la promesa «Sergio x Laura, juntos para siempre» y aquello se fue llenando de declaraciones de amor hasta que el activismo político, severo, cooptó el tablón de anuncios y arruinó un poco el juego.

Más al sur las parejas disfrutan de la puesta de sol en los embarcaderos de l’Albufera. El atardecer del parque natural está de moda y hasta provoca atascos en los accesos alrededor de las 20.15 horas. Conviene llevar ropa en tonos pastel para conjuntar con el verde clorofila de la laguna: un biólogo de la UV afirmaba esta semana que los niveles de esta sustancia están disparados por la gran cantidad de microalgas, resultado —decía— de los fertilizantes en los vertidos agrícolas.

El Jardín de Polífilo, en el barrio de Beniferri / Germán Caballero

El tercer punto romántico de València se ubica ya dentro de la ciudad y es el Jardín de Polífilo, cerca del Palacio de Congresos. Su diseño bebe del libro de Francesco Colonna «El Sueño de Polífilo», hermoso incunable que según su editorial en España se ha visto rodeado de un «aura de esoterismo enfermizo». El jardín son 40.000 metros cuadrados concebidos como un espacio romántico con zonas evocadoras —y algo decadentes— como la Plaza de las Puertas del Destino o la Plaza de los Sentidos.

El siguiente enclave es el recorrido hasta el mirador del Puerto en la Marina, con cables anticaída donde la gente coloca candados para sellar su amor. Está lejos de todo pero resulta agradable. En 2014, los candados enganchados en el Pont des Arts de París hicieron colapsar una reja de 200 kilos y amenazaron la estructura del puente Patrimonio de la Humanidad, de modo que las autoridades francesas se vieron obligadas a retirar 50 toneladas de candados y reemplazar las rejas por paneles de vidrio. Pero València no es París; aquí hay espacio para más amor.

Candados del amor en la Marina / Germán Caballero

La quinta parada es el Parque de Cabecera con su colina mirador y una pradera extensa y bucólica, algo infravalorada. El miércoles había personas solas leyendo o simplemente mirando al infinito. Candela Peña descubrió el amor propio en València y luego decidió casarse consigo misma (La boda de Rosa). En la pradera también había parejas tumbadas. Algunas habían llegado en Valenbisi y al parecer les daba igual consumir la tarifa porque estaban demasiado a gusto. Un chaval tenía la cabeza recostada sobre los muslos de su novia mientras a lo mejor pensaba que Corberán debería sacar defensa de cinco contra el Osasuna. No es gran cosa la felicidad y eso está bien.

Tampoco es gran cosa el romanticismo. El pesimismo tiene prestigio intelectual, el odio ofrece gasolina electoral, pero una persona adulta se muestra abiertamente romántica y otras personas adultas se ríen a su alrededor, qué te pasa le preguntan, ¿estás poseído?, no eres un adolescente reservando la Tagliatella por San Valentín. El desprecio quizás tenga que ver con la reproducción y amplificación histórica de patrones nocivos en el marco del amor romántico, o excluyentes con cualquier orientación no heterosexual, pero tal vez haya también algo de moral cristiana, de autocensura heredada, de renuncia a la ociosidad en edad productiva, de vergüenza a ser Apu en Los Simpson e interpretar un amor empalagoso siquiera de manera irónica. A saber.

La pradera y la colina del Parque de Cabecera, uno de los enclaves más estratégicos para performar el enamoramiento / Germán Caballero

La vía de escape para ensayar ese romanticismo en público son las bodas. Los Jardines de Monforte acogen habitualmente los enlaces civiles en València. Es la sexta parada de este tour. En julio la concejala Paula Llobet celebró la boda más multitudinaria de cuantas ha oficiado, se preparó un elaborado discurso con letras de Rozalén y sorprendió a un par de muchachos obsesionados con la cantante albaceteña. Fue emocionante, cuentan. Luego entró otra boda y volvió a ser emocionante y ahora mismo se estará casando alguien allí y habrá gente llorando entre estanques y dioses de mármol.

Otro sitio donde dejarse caer es la Plaza de la Virgen. A veces hay trompetistas en el carrer del Micalet. Si uno se sienta en los escalones exteriores de la Basílica y se coloca detrás de la estampa patriarcal del río Turia puede ver una espina dorsal perfectamente esculpida en bronce. Alrededor ocho figuras femeninas vierten agua de sus cántaros. En el contorno de piedra siempre hay gente apoyada. La iluminación de la plaza es tenue y los bares utilizan guirnaldas de bombillas. Hasta las cucarachas salen en pareja del alcantarillado. En el centro de la plaza varios hombres lanzan luces azules al cielo con sus tirachinas de feria y la imagen recuerda a esa escena de —la muy estimable— The Young Pope en que Pío XIII observa a la devota Esther desde una ventana del Palacio Apostólico, ahí quieta, llena de amor.

El octavo punto podría ser cualquiera de los dos claustros del CCCC, convento desamortizado en 1835 y ganado para la cultura valenciana. Vivimos en un Estado aconfesional, cabe recordar. Allí tocó La Habitación Roja en 2021 para cantar cosas como «hoy es un día perfecto para olvidar lo que duele un verano». Puede ocurrir, Jimy Hendrix o Amy Winehouse murieron en verano. También en 2021 tocó Jimena Amarillo y cantó «siempre estarás la primera en búsquedas recientes del puto Instagram».

Material para redes sociales ofrece la terraza Atenea Sky, con vistas a la Plaza del Ayuntamiento. Un tal Andy K escribe en Tripadvisor: «Los precios no son baratos pero vale la pena ir a tomar una copa». Los rooftops proliferan en València y al lado del Palau de la Generalitat han habilitado uno que no mucha gente conoce, con vistas dignas de esa cuenta parodia en X llamada «Imágenes para enviar y decir “nosotros”». En 2013 «postureo» fue candidata a palabra del año, en 2014 salió un ensayo ilustrado sobre el mismo concepto y una década después el alarde en redes está normalizado y la avalancha de fotos completamente extendida. De hecho, «debí tirar más fotos de cuando te tuve».

Los rooftops se han puesto de moda en las ciudades porque ofrecen unas vistas inmejorables mientras uno disfruta de un cóctel no especialmente barato / Germán Caballero

Otros escenarios posibles son los jardines del Turia con los mayores bailando el pasodoble de José Padilla, la playa de la Malvarrosa con el tranvía de Manuel Vicent o el templo de vareta de Miguel Arraiz en el Burning Man, que está a 10.000 kilómetros pero podemos considerarlo nuestro. En el tema playa hay que decir que tal vez resulte aparatoso ponerse efusivo en la arena.

Finalmente, punto número 12, el Jardín de las Hespérides. En sus puertas de acero se inscriben unos misteriosos pasajes literarios relativos a la leyenda de las Manzanas de oro, y detrás se esconde un enigmático jardín recogido entre muros, perfecto para dejarse encontrar. El 14 de mayo de 1984 Chirbes anotó en su diario: «Esto del amor es una cosa tan volátil. Alguien que lo es todo para ti durante algún tiempo, luego desaparece y ya no es nada. Un juego más bien masoquista». Y sin embargo aquí seguimos, echando monedas a la tragaperras.