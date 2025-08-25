El catamarán del Alinghi, al desguace

El Ayuntamiento de València ha iniciado los trámites para desprenderse del catamarán “Alinghi 5”, propiedad del Ayuntamiento de València, iniciando los trámites para modificar su calificación jurídica pasando de bien de dominio público a bien patrimonial, así como su declaración como "efecto no utilizable". Los restos del enorme catamarán de 34 metros de longitud llevan años abandonado en la explanada de la Marina Sur. La Concejala de Deportes, Rocio Gil, inició en mayo pasado los trámites para la desafectación del que fue el barco con el navegó el equipo suizo en la Copa del América de 2007, donado al Ayuntamiento de València en el año 2012 con la condición de ser conservado y expuesto públicamente. Tras años de abandono el ayuntamiento y sin que se haya cumplido el objetio de la donación el ayuntamiento entiende que el barco "ha dejado de cumplir la finalidad pública a la que estaba destinado".

Recuperación inviable y valoración

Ahora con motivo de la liquidación del Consorcio València 2007 y el inicio del nuevo contrato de gestión de la Marina, se requirió al Ayuntamiento de València para la clarificación de su situación a fin de ejecutar obras en la Marina. La nueva empresa gestora Marina Port València se ha ofrecido sin coste alguno para la corporación, al desguace, remoción y gestión de los residuos generados. Hay que recordar que la nueva empresa gestora de la marina tiene previsto instalar nuevos edificios con espacios de oficinas, restauración y deportivos en la Marina Sur, complementarios de la gestión de los amarres de la Marina.

El ayuntamiento señala en un informe de tasación realizado al hilo de la peticion de la empresa gestora que "el estado de abandono del barco hace inutilizable la citada embarcación, que figura inscrito en el Inventario en el aparcatado de vehículos. El Ayuntamiento de València, a través del Servicio de Deportes y con el apoyo técnico de la Fundación Deportiva Municipal y de la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana, ha constatado que el catamarán “Alinghi 5” "carece de utilidad deportiva, formativa o expositiva, encontrándose en estado de abandono". Antes de desprenderse del bien era necesario disponer de un informe técnico de tasación pericial que acreditase su estado de conservación y valor económico actual. El informe cifra en 582.000 euros la inversión necesaria para reparar el barco, valorado en 83.000 euros. El informe matiza que en términos de mercado y funcionalidad, el bien presenta una "obsolescencia tecnológica total, careciendo de valor competitivo como embarcación de regata y siendo su recuperación económicamente inviable", al ser muy superior al valor de tasación.

El PSPV propone convertirlo en pecio

El bien fue inicialmente afectado al uso público con finalidad expositiva en el marco de un evento deportivo concreto (la Copa América de Vela), finalidad que ha quedado materialmente extinguida, añade el informe municipal que justifica el desguace del catamarán. "Su actual estado de deterioro físico, acreditado en el informe técnico, impide su exposición segura, digna y accesible, frustrando el cumplimiento de la función pública originaria", apuntala. "Se ha constatado la falta de utilidad para fines deportivos, formativos o culturales por parte de los servicios técnicos de la Fundación Deportiva Municipal y de la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana", añade el informe justificativo, que concluye que "la persistencia del bien en su ubicación actual no reporta beneficio alguno para la ciudadanía, y genera costes implícitos derivados de su estado de abandono"

El concejal socialista Borja Santamaría ha advertido en un comunicado del inicio de los trámites para la desafectación del barco y destacado que "este símbolo de la época de los grandes eventos del PP marcados por la corrupción y el despilfarro podría acabar en la basura”, ha apuntado y ha planteado que una de las salidas para esta embarcación “podría haber sido la de un pecio para buceo y creación de zonas de repoblación marina”, ha propuesto el edil de la oposición.