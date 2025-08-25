Hemingway vuelve a València en septiembre: la ruta que recuerda sus pasos por la ciudad

En septiembre regresan las célebres visitas guiadas de la Ruta Hemingway, reconocidas por el diario The Times. Se trata de un recorrido gratuito por los lugares de València que marcaron la vida y la obra del escritor Ernest Hemingway. La ruta se divide en dos itinerarios: el centro de València y la zona marítima, donde tanto turistas como locales podrán revivir las escenas que inspiraron al escritor en la creación de su primera novela, Fiesta.

El mes pasado, The Times recordó los lazos que unieron a Hemingway con València, con motivos del centenario de su llegada a la ciudad en 1925. El periódico británico destacó que el autor evocaba con cariño "los melones, la paella y la cerveza fría", además de sus playas, las corridas de toros y sus estancias en hoteles como el Reina Victoria o el Metropol. Fue precisamente en València donde encontró la inspiración para empezar a escribir.

"Su primera novela tomó forma en València, en los cafés, hoteles y calles soleadas donde halló la inspiración; un auténtico punto de inflexión en su carrera", señaló la alcaldesa Catalá. Hemingway llegó a la ciudad atraído por los toros y allí trabó amistad con el torero Cayetano Ordóñez. Según contó en una entrevista en 1925, comenzó a escribir Fiesta el día de su cumpleaños, el 21 de julio: "Todos los de mi edad habían escrito una novela y yo todavía tenía dificultades para escribir un párrafo. Así que empecé el libro en mi cumpleaños, escribí durante toda la feria del 24 de julio, en la cama por la mañana".

En sus primeros días en la ciudad disfrutó de las fiestas, paseó por las plazas, se alojó en hoteles céntricos y también frecuentó restaurantes como La Pepica. En una carta datada el 27 de julio de 1925 describió las playas valencianas como "magníficas" y "cálidas". Asimismo, frente a la Plaza de Toros se encontraba el antiguo hotel Metropol, donde el autor se hospedó en varias ocasiones, tanto en los años veinte como durante la Guerra Civil, cuando València fue brevemente capital de España.

El concejal de cultura, José Luis Moreno, subrayó la importancia de muchos de estos escenarios que siguen en pie hoy en día: "La oficina de correos desde donde enviaba cartas pronto se convertirá en un centro cultural, la plaza de toros sigue en uso, al igual que otros hoteles donde se alojó en visitas posteriores." Esta ruta es una oportunidad para conocer mejor la historia de la ciudad a través de la huella de un escritor que siempre detalló València con afecto.

Ruta Hemingway: itinerario por el centro o por la zona marítima

Las visitas, que se celebrarán en distintos días de septiembre, se ofrecerán en castellano, valenciano e inglés, para que puedan disfrutarlas tanto los locales como los nacionales y extranjeros. En el itinerario del centro se recorrerán la Estación del norte, a la que llegó con su mujer en un tren de madera para asistir a la Feria de Julio, la plaza de toros, el edificio de Correos, el Ayuntamiento, el Hotel Reina Victoria, el Hotel Inglés, el Café El Siglo, el Micalet, el Café Ideal, el Hotel Vincci y el Hotel Royal. Por su parte, en la ruta marítima se visitarán la antigua estación del Grau, la estación marítima, el urinario Chaves, el restaurante La Pepica, Los Berendors, la playa de les Arenes, l'Escorxador y la Casa dels Bous.

Aunque Hemingway terminó su libro en Madrid, Fiesta refleja la angustia de la generación perdida y se nutre en gran parte de vivencias en la España del año 25. Con esta programación, València no solo conmemora que ha sido el centenario de la estancia del escritor en nuestra ciudad, también refuerza el alcance internacional de Hemingway, el cual cataloga València como un lugar clave para el inicio de su carrera literaria. Algo que ha acabado siendo foco de altavoces como el periódico The Times.