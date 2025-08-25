Reclaman el uso vecinal para el Monasterio de la Roqueta que se mantiene cerrado

El concejal de Compromís per València, Pere Fuset, ha lamentado que, después de más de dos años de gobierno del PP y Vox, el monasterio de Sant Vicent de la Roqueta sigue cerrado, "a pesar de la evidente falta de infraestructuras culturales en el barrio". Además, recuerda que el espacio fue rehabilitado por el gobierno progresista después de encontrarlo en estado de ruina en 2015 y que en él se preveía combinar usos culturales con un centro de peregrinaje vicentino y espacios abiertos a la ciudadanía.

El monasterio es Bien de Relevancia Local y Monumento Histórico Artístico Nacional y continúa sin uso después de que PP y VOX paralizaran el proyecto del gobierno progresista en 2024. Recientemente, el equipo de gobierno de Catalá respondió a Compromís que el inmueble está bajo la responsabilidad de la concejala de Fiestas y Tradiciones, aunque sin concretar su uso previsto. Según Pere Fuset "lo que ocurre con la Roqueta ejemplifica el desprecio por la cultura del gobierno de Catalá, y la parálisis general que vive València desde su llegada".

El edil registró hace poco una pregunta al gobierno de María José Catalá para que aclarara "la inacción del gobierno local con un edificio que ya deberían estar disfrutando los vecinos y el mundo vicentino" y para que precisara "qué piensa hacer con él, si es que realmente piensa hacer algo". La única respuesta oficial fue señalar que el edificio quedaba adscrito a Fiestas y Tradiciones.

Compromís teme que el equipo de Catalá esté potenciando alguna fórmula de gestión privada de la dotación pública mediante alguna fundación opaca o una cesión del mismo al Arzobispado. Frente a ello, la formación valencianista reclama que el edificio debe acoger mayoritariamente usos sociales y culturales, orientados a prestar servicios a la ciudadanía y muy especialmente en el barrio. Fuset critica que "la falta de respuestas, y la opacidad sobre su proyecto para un edificio restaurado por el anterior gobierno que sigue cerrado retracta a una alcaldesa que deshace más de lo que hace, y que está más obsesionada en borrar la huella del gobierno progresista que en gestionar la ciudad".

Historia del Monasterio de Sant Vicent de la Roqueta

El Monasterio de Sant Vicent de la Roqueta puede ser considerado la cuna del cristianismo en Valencia, ya que, según la tradición, en este lugar fue martirizado el diácono a principios del siglo IV y fue una de las pocas iglesias que continuó abierta al culto durante la historia mozárabe en València. Jaume I ordenó construir en este lugar un templo, un monasterio y un hospital. Durante el siglo XVIII sufrió grandes transformaciones y las guerras carlistas del siglo XIX derribaron la torre, parte de la iglesia y del convento. Durante el franquismo pasó a manos de la orden de los agustinos, que vendieron el edificio a una empresa privada para construir viviendas hasta que, antes de que esto ocurriera, pasó a ser propiedad de la Archidiócesis. En 1986 fue comprado por el Ayuntamiento de València para evitar su demolición.