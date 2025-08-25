Relevo en la jefatura de prensa de Compromís en València
La jefa de prensa del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de València, la periodista y comunicadora Cristina Mollà, deja el puesto y se pasa a la docencia. Mollà ha obtenido plaza en un instituto del área metropolitana.Cristina, hermana de la que fue consellera de Medio Ambiente con Compromís, Mireia Mollà, e hija del histórico dirigente de Iniciativa del Poble Valencià Pasqual Mollà, trabajó de periodista en la clausurada Canal 9. Llegó al ayuntamiento en 2019 como asesora del concejal de Medio Ambiente, Sergi Campillo, y tras la marcha del jefe de prensa de Joan Ribó, asumió este puesto. Aunque no es oficial, el periodista Josep Bartual, redactor durante muchos años de Levante-EMV, se perfila para asumir las funciones de jefe de prensa del grupo, con Papi Robles al frente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Decenas de personas sin hogar, algunas expulsadas del Turia, acampan en pleno centro de València
- Adiós al cruce de alto riesgo de la plaza de San Agustín de València
- Las primeras viviendas en venta de las torres del Parc Central de València superan los 500.000 euros
- Usuarios de la piscina de La Hípica: 'No se puede privar a la ciudadanía de un chapuzón con 38 grados
- Una fuga de gas obliga a confinar una finca junto a las obras del soterramiento al sur de València
- Cambio en la alcaldía de València
- Qué es 'la acera de la muerte' de la calle San Vicente
- La nueva cara de la calle San Vicente: derribos para construir 200 viviendas de renta libre