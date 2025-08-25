Relevo en la jefatura de prensa de Compromís en València

La jefa de prensa del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de València, la periodista y comunicadora Cristina Mollà, deja el puesto y se pasa a la docencia. Mollà ha obtenido plaza en un instituto del área metropolitana.Cristina, hermana de la que fue consellera de Medio Ambiente con Compromís, Mireia Mollà, e hija del histórico dirigente de Iniciativa del Poble Valencià Pasqual Mollà, trabajó de periodista en la clausurada Canal 9. Llegó al ayuntamiento en 2019 como asesora del concejal de Medio Ambiente, Sergi Campillo, y tras la marcha del jefe de prensa de Joan Ribó, asumió este puesto. Aunque no es oficial, el periodista Josep Bartual, redactor durante muchos años de Levante-EMV, se perfila para asumir las funciones de jefe de prensa del grupo, con Papi Robles al frente.