Dónde están y qué son las covetes de Sant Joan de València

Las "covetes" de Sant Joan es el nombre con el que se conoce popularmente al conjunto de pequeños locales comerciales adosados al ábside de la iglesia de los Santos Juanes, que llevan años cerradas y sin uso y ahora se van a rehabilitar para recuperarlas como mercado artesanal. En el contexto de la reforma barroca de la parroquia de los Santos Juanes de Valencia, se construyen a comienzos del siglo XVIII unos pequeños locales comerciales bajo la amplia terraza de la fachada trasera del templo, aprovechando el desnivel del terreno. Las conocidas como covachuelas o covetes son diecinueve pequeñas tiendas-taller construidas que se convirtieron en puestos fijos de un mercado ubicado en este espacio desde, al menos, la conquista cristiana de la ciudad. Al interior se accedía mediante unos escalones, que hacían también las veces de mostrador para la clientela.

Aunque hace décadas que no se usan, mantienen su encanto original con techos abovevados y suelos de barro, aunque también acumulan años de deterioro y falta de mantenimiento.

Les Covetes de Sant Joan son Bien de Interés Cultural al ser parte integrante del monumento de la parroquia de los Santos Juanes, que forma parte del triángulo de oro del patrimonio del cap i casal junto con la Lonja (Patrimonio de la Humanidad) y el Mercado Central, de estilo modernista, así lo explica la historiadora del arte Virginia Zanón en su investigación sobre el conjunto denominana “La construcción de unos singulares comercios en la Valencia del XVIII: les covetes de Sant Joan", de las que se hace eco la plataforma Recuperem les covetes, que aglutina a la mayoría de propietarios de los locales que impulsa su restauración como mercado de artesanía.

¿A quién pertenecen?

Las covetes son propiedades privadas independientes. En 2019 varios de sus propietarios crearon la asociación "Recuperem les Covetes" para poder actuar así como conjunto recuperando la dignidad patrimonial del conjunto, memoria y parte de la historia del cap i casal, para los ciudadanos puedan disfrutar de ellas, al tiempo que se fomenta el respeto y el interés social en su conservación.

¿Cómo se van a recuperar?

El proyecto pasa por la rehabilitación estructural y la reactivación comercial de Les Covetes, pero siempre desde el respeto al carácter artesanal y cultural de este histórico punto neurálgico de la ciudad. Una línea que, de hecho, ya marca el actual Plan Especial de Protección redactado por el Ayuntamiento para Ciutat Vella, donde "se permite el uso comercial vinculado al comercio de productos de la cerámica, textiles, bordados, bolitllos, pasamanería, locales o negocios dedicados a la venta de elementos asociados con la cultura en general, libros, fotografías, muebles y objetos antiguos, obras de arte, joyerías, platerías, talleres de diseño o de artesanos/as y similares".

¿Cuándo se rehabilitarán?

Son muchas las dificultades burocráticas que se han tenido que superar. En 2022, el Proyecto de Restauración de la Fachada de les Covetes de Sant Joan fue aprobado por la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana. El Ayuntamiento de València ha activado ya el proceso de expropiación de las covetes cuyos propietarios se han desmarcado de la rehabiltación del conjunto.