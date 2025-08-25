Un tercio de las "covetes" de Sant Joan se expropiarán para poder rehabilitarlas

Seis serán finalmente las "covetes" que tendrá que expropiar el Ayuntamiento de València para poder desbloquear la restauración de este singular conjunto de tiendas semisoterradas adosadas, aprovechando el desnivel del terreno, en el siglo XVIII a la fachada de la Iglesia de los Santos Juanes. Inicialmente iban a ser cuatro los locales que al desmarcarse los propietarios privados tenía previsto adquirir vía expropiación el ayuntamiento. Sin embargo, tras el periodo de audiencia que se ha abierto los propietarios de otros dos locales no han acreditado el pago del 50% del coste de la rehabilitación que el Ayuntamiento de València ha puesto como condición dentro del acuerdo con la comunidad de propietarios para impulsar, tras años de abandono, la rehabilitación del conjunto con objeto de convertirlo posteriormente en un mercado de artesanía. De los 19 locales el ayuntamiento tendrá que adquirir por tanto, vía expropiación, un tercio para poder seguir adelante con el proyecto de recuperación.

En total han sido 12 los propietarios que "han acreditado la voluntad inequívoca de llevar a cabo las obras de restauración" mediante la firma del contrato de ejecución de las intervenciones arquitectónicas necesarias para la restauración de la fachada de les covetes y realizando el pago de la mitad del importe total de restauración de cada local. El ayuntamiento desestima las alegaciones presentadas por los propietarios de tres covetes que manifiestan su compromiso de ejecución de las obras recordando que en mayo de 2021 abonaron la parte correspondiente al proyecto de rehabilitación que realizó el arquitecto Carlos Campos y aseguran que realizarán el pago una vez se fije la fecha de inicio de las obras. Para el ayuntamiento "no resulta suficiente este compromiso" al ser una "mera manifestación de voluntad sin implicar obligaciones contractuales" que si han adquirido el resto de propietarios realizando el desembolso del 50% del coste de la obra.

El mal estado de las covetes afea la imagen de la renovada plaza del Mercat, donde destacan monumentos de primer nivel como la Lonja de la Seda, Patrimonio de la Humanidad, y el Mercado Central, joya modernista. Así consta en el edicto aprobado por el área de Gestión Urbanística a principios de agosto. Junta de Gobierno haya aprobado la expropiación de las mismas a los propietarios que "no pueden o no quieren" participar en el proceso de restauración integral de todo ese entorno para sacarlas de su actual estado de deterioro y para darles una utilidad en forma de mercados de artesanía.

El coste por propietario: 14.700 euros

Como ha informado Levante-EMV, el Ayuntamiento de València ha apartado ya una candidad de casi 125.000 euros para llevar a cabo la expropiación y rehabilitación de las "covetes". La restauración, que ya tiene el visto bueno de la Dirección General de Patrimonio, tiene un coste de 279.385 euros que, divididos entre las 19 covetes, obliga a un pago individual de 14.704 euros por propietario.

Imagen antigua de las "covetes" / Levante-EMV

La rehabilitación de las populares "covetes" de Sant Joan dio un paso decisivo en abril de este año con la declaración de interés social de la expropiación de cuatro de los 19 locales cuyos propietarios han descartado entrar en el proyecto de rehabilitación que impulsa la asociación Recuperem les Covetes, que aglutina a la mayoría de los dueños de estas pequeñas tiendas con más de tres siglos de historia integradas en la fachada barroca de la iglesia de los Santos Juanes. Ubicadas frente a la Lonja y el Mercado Central, en la turística y transitada Ciutat Vella, el mal estado de estos locales de propiedad privada, en cuyas fachadas proliferan matujos, pintadas y basura, distorsiona la imagen de este entorno monumental desde hace décadas.

Las conocidas popularmente como "covetes" de Sant Joan son un conjunto de locales comerciales, de apenas 10 metros cuadrados de superficie, techos abovedados y una única entrada (lo que tiene mal encaje con la actual normativa de edificación al no contar con posibles vías de evacuación). A las mismas se accede desde unas escaleras que hacían las veces de mostrador. Son unas construcciones singulares recogidas en el catálogo de protección del Plan Especial de Protección de Ciutat Vella, aprobado en la pasada legislatura, que les otorga máxima protección como Bien de Interés Cultural al entender que forman parte del conjunto de la iglesia de los Santos Juanes.