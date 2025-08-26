Abandono en el Jardín del Turia: juegos infantiles cerrados y arbolado y lagos en mal estado

El Jardín del Turia, el refugio climático por excelencia de València, presenta estos últimos días del mes agosto una imagen más degradada de los habitual con juegos infantiles sin reparar y cerrados, arboles secos o afectados por plagas, espacios cubiertos de hojarasca sin barrer y malas hierbas que crecen entre las juntas de los sillares de los puentes históricos. Del mal estado de la infraestructura verde más grande de la ciudad, gestionada por el Organismo Municipal de Parques y Jardines, dependiente a su vez de la Concejalía de Parques y Jardines que controla Vox, no se libran ni los estanques de la Ciutat de les Arts, donde el agua se ha puesto verde por efecto del intenso calor y la falta de renovación del agua.

La concejala socialista Nuria Llopis ha llamado este martes la atención sobre el mal estado del jardín más emblemático de la ciudad. La edil ha comprobado la existencia de olmos de Siberia, cipreses de los pantanos, moreras o ficus benjamina infectados por patógenos que además pueden propagarse a más ejemplares a lo largo del cauce pero también fuera del mismo. De hecho ha recordado que su formación ya denunció que los pinos de la plaza Hermanos Bécquer, en Orriols, estaban infectados por una bacteria que seca las ramas.

Además del estado de salud de los árboles, ha denunciado también el mal estado de muchas instalaciones como fuentes o varias de las esculturas que se encuentran debajo del San Pío V que muestran graves signos de oxidación. A modo de ejemplo, ha explicado que en el monumento El Principio del Fin Del Cáncer de Útero, compuesto por 16 columnas de cinco metros de altura, ya no pueden leerse muchos de los 25.600 nombres que lo componían.

Zonas de juegos cerradas

Llopis advierte de que hay varias zonas de juegos infantiles siguen cerradas sin que se vean ningún avance en su remodelación con el agravante, a juicio de la concejala socialista, de que están a punto de acabar las vacaciones y la vuelta al cole también supone el regreso de las familias a los jardines urbanos para que las niñas y niños jueguen. Sin embargo, ha apuntado que “se van a encontrar que los parques del Jardín del Turia siguen cerrados".

La concejala del Grupo Municipal Socialista Nuria Llopis ha denunciado que “las plagas en el arbolado y la degradación de instalaciones y mobiliario avanzan en el Jardín del Turia sin que PP y Vox tomen medidas para evitarlo”. “Lo único que hemos escuchado al bipartito de derechas sobre el cauce del río es que iban a construir nuevos estanques antipobres para evitar que personas sin techo se instalaran bajo los puentes”, ha recordado Llopis.