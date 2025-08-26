Los andamios llegan a Santa Catalina para reparar las cubiertas

Los andamios vuelven a la iglesia de Santa Catalina, una de las más antiguas de la ciudad, donde este verano se ha empezado a trabajar en la reparación de las cubiertas del templo con problemas de goteras que se arrastran desde hace tiempo. La reparación del techo de Santa Catalina era una prioridad para el Arzobispado después de que las tormentas de 2019 y posteriormente el temporal Gloria ocasionaran grandes daños en la iglesia que agravaron las filtraciones de agua ya existentes, localizadas principalmente en la nave lateral y las capillas laterales del lado de la epístola. La necesidad de intervenir en el templo llevó incluso a poner en marcha la iniciativa ciudadana «Restaurem Santa Catalina» para reparar los daños en el templo.

El problema de las filtraciones se ve agravado también los problemas en la red de evacuación de aguas pluviales y la entrada de agua del subsuelo en la zona de la sacristía. La renovación de las cubiertas se suma a las obras de emergencia que se han ido llevando a cabo en estos últimos años en este templo, donde también se llevó a cabo en 2009 la restauración de la torre campanario que corría grave riesgo estructural.

En la intervención que se puso en marcha en junio se van a rehabilitar las cubiertas de la girola, de las naves y las capillas laterales. Los objetivos de la intervención, según explica el Arzobispado, pasan por acabar definitivamente con el problema de las goteras. "Las cubiertas de Santa Catalina necesitan una reparación importante para eliminar las goteras que están causando daños en los muros y en las bóvedas, tanto en su aspecto generando manchas como en la conservación de la estructura del edificio". Esta intervención implicará principalmente las cubiertas de la girola y las naves y capillas laterales, así como las cubiertas de la capilla de la comunicón y la sacristía.

Esta intervención también prevé la reparación y impieza de las vidrieras del templo, en algunos casos deformadas por el aire o directamente rotas. Una vez reparadas las cubiertas, se restaurarán los revestimientos interiores de las bóvedas de la iglesia.

La restauración de la iglesia, adjudicada a la empresa Métodos de Restauración (EMR) y dirigida por Juan de Dios de la Hoz, Elisa Moliner, Luis de la Hoz y Lourdes García, se ha presentado al programa de subvenciones para actuaciones de conservación y protección de los bienes inmuebles del patrimonio cultural de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Tiene un plazo de ejecución de ocho meses y se espera que estén terminadas en el primer trimestre de 2026.

Vallado artístico

Para camuflar las vallas de obra que rodean la fachada de Santa Catalina recayente a la plaza Lope de Vega, una de las más turísticas del centro histórico, los promotores de la obra (el Arzobispado de València y la Hermandad de Sacerdotes Diocesanos de Santa Catalina) se ha pintado sobre el vallado metálico un mural con técnica de grafiti que recrea la fachada oculta del templo con sus arcos apuntados que es obra de Serafín Miró Jiménez.

También está en cola de espera la refundición de campanas de la torre, una demanda del Gremi de Campaners. La iglesia de Santa Caltaina se levantó tras la conquista de València por Jaime I en el siglo XIII, en el lugar de una antigua mezquita. De estilo gótico original. Posee girola en la cabecera, lo que la hace única junto a la Catedral de València. El templo ha sido objeto de varias intervenciones posteriores. En el siglo XVI se hizo una reforma renacentista tras un incendio en 1548, y en el iglo XVIII se llevó a cabo la emodelación barroca, obra del arquitecto Felipe Rubio Mulet. En los años 50 del siglo XX se llevó a cabo una actuación para recuperar el aspecto gótico original, eliminando decoraciones barrocas y neoclásicas.

La torre campanario de Santa Catalina, con 56,12 metros de altura, es una joya del Barroco valenciano. Fue construida entre 1688 y 1705 por Juan Bautista Viñes. Su estética y ubicación en la calle de la Paz la convierten en una imagen icónica de la ciudad. Santa Catalina se salvó en el siglo XIX de los agresivos planes de Ferreres y Aymamí de prolongación de la calle de la Paz, que pasaban por encima del templo.