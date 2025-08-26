Compromís insta al PP a mejorar la gestión de la joya patrimonial de València

El grupo municipal de Compromís cargó este martes contra la gestión del PP en la Lonja, Patrimonio de la Humanidad, y reclaman la implantación de mejoras en la gestión del monumento, como recuperar la entrada principal por la plaza del Mercat y el traslado de las taquillas al edificio municipal de la calle Doctor Collado, donde también se podría instalar el centro de interpretación del monumento más importante de la ciudad. "Después de dos legislaturas en las que el gobierno de Joan Ribó realizó una profunda actuación de mantenimiento, inversión y mejora del monumento de la Lonja, esta y su entorno, gestionados de nuevo por el Partido Popular, vuelven a estar a la deriva", asegura la concejal de Compromís Gloria Tello.

Así lo denuncian, continua Tello, los vecinos y entidades de protección del patrimonio que comparan la inacción actual del gobierno municipal con el salto cualitativo que se produjo en las dos legislaturas de gobierno de Joan Ribó. Con el gobierno progresista, el monumento dejó de estar envuelto en tráfico y con un mantenimiento bajo mínimos para pasar a presidir uno de los espacios peatonales más visitados de la ciudad, integrado junto al resto de los monumentos (San Juan del Mercado, el Mercado Central, la iglesia de la Compañía), trama histórica de calles y casas que los rodea, y a disfrutar de un proceso intenso de rehabilitación interna (desde la restauración del pavimento cerámico del siglo XV de la torre, a los trabajos previos de conservación del artesonado de la Cámara Dorada del Consolat del Mar).

Propuestas de Compromís: Reabrir la puerta principal

No obstante, continúa, “desde Compromís les animamos a trabajar y sumar. A tener ambición y no solo proceder a la rehabilitación de las covetes de Sant Joan, sino también a finalizar la rehabilitación de los dos edificios municipales ubicados en la plaza Doctor Collado de cuyo estado de ejecución no tenemos noticia a pesar de que los compañeros del PSOE en urbanismo iniciaron su rehabilitación al último mandato municipal”.

Lo que propone Compromís es lo siguiente: hacer que la planta baja de uno de estos edificios, ubicados junto al monumento UNESCO, albergue los diferentes servicios de taquillas, guardarropa y gestión de las audioguías, así como información de la Llotja, de modo que se libere el espacio que hoy en día ocupan estos servicios dentro del monumento. De esta manera, el espacio liberado podría servir para complementar la visita al monumento con un centro de interpretación sobre la historia de la construcción de este, que empezó en el siglo XV y cuenta con la unión del que fue el salón de Contratación, la Torre Central y el Consulado de Mar. Y lo más importante, añade Tello, “permitiría devolver el acceso de los visitantes al edificio por la puerta principal, algo que se viene reclamado desde hace tiempo y que sería de nuevo posible”.

Plan municipal de Control y Civismo

Paralelamente a estas actuaciones de rehabilitación urgentes, desde Compromís consideran necesario que el Ayuntamiento de València “se tome seriamente el control del civismo en el entorno del principal monumento patrimonial de la ciudad con un Plan municipal de Control y Civismo con presencia habitual de la policía que evite las vergonzosas imágenes que sufrimos todos los meses de suciedad o comportamientos que pueden dañar la puerta principal o laterales del edificio”, recuerda Tello.

“El bipartito de PP y Vox no ha desarrollado ninguna medida después de que desde los gobiernos de Compromís se instalaran cámaras de seguridad en su entorno, y quizás su única aportación al respecto sea haber considerado la presencia de estas cámaras como una excusa para disponer aún de menos presencia policial”, afirma la portavoz, que concluye lamentando que de nuevo “los que más gala hacen de prometer un marco securitario son los que acaban, con sus recortes de todo lo público, desprotegiendo a todos. Y la Lonja, desgraciadamente, tampoco es una excepción”.