Hallan una liebre marina negra en la playa de Pinedo

La Unidad de Medio Ambiente (UMA) de la Policía Local de València ha recuperado esta mañana un ejemplar de liebre marina negra (Aplysia fasciata) varado en la playa de Pinedo. Los agentes de la UMA, tras llevar a cabo las comprobaciones pertinentes y en coordinación con la Red de Varamientos de la Comunitat Valenciana, han podido confirmar que se trata de la especie de babosa de mar más grande del Mediterráneo.

Aunque su presencia es poco habitual en el litoral valenciano, la liebre marina negra no presenta ningún tipo de peligrosidad ni requiere un tratamiento especial. Dado que el ejemplar se encontraba vivo, el equipo de la UMA ha devuelto la liebre marina negra al mar, siguiendo las indicaciones del personal técnico de la Universitat de Valencia.

Causalmente, este periódico ha documentado este fin de semana que, desde el año pasado, el Mediterráneo está trayendo a las costas de la Comunitat una especie poco vista y llamativa por su singularidad y su tamaño. Se trata trata de una especie de manta gigante, la mobula mobular. Aunque es común en el Mediterráneo, sus avistamientos en España no eran tan usuales como en otros puntos situados más al este. La novedad y continuidad de estas visitas a las costas españolas ha despertado el interés del grupo de científicos de Catsharks y del Ministerio para la Transición Ecológica , que han estudiado los comportamientos de estas mantas raya gigantes y el motivo que las ha llevado a visitar tan asiduamente las costas valencianas y españolas.