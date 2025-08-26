El sótano y la torre de la Lonja, joya patrimonial de València: puntos débiles en su plan de incendios

Resulta incomprensible que la Lonja de València, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1996, no dispusiera hasta 2017 de un plan de incendios ni de sistemas de alarma o sensores de humo, lo que impidió albergar exposiciones como la de los tapices del Colegio del Patriarca. El Ayuntamiento de València encargó ese año el estudio técnico y económico para licitar las instalaciones de Protección Contra Incendios en la Lonja de València. El estudio reconoce que el edificio, con numerosos elementos de madera, como valiosos artesonados, ventanales y la propia cubierta no dispone "de ningún sistema de protección contra incendios por lo que se quiere dotar de sistemas de PCI para adecuar el edificio a la normativa y evitar cualquier tipo de daño o modificación en la estructura original del conjunto protegido".

El subdirector del Instituto de Restauración del Patrimonio la UPV, además de miembro del Icomos, Santiago Tormo explica al respecto que hay carencias importantes en los planes de autoprotección de los monumentos. "Deberían tenerlo todos, pero no es así". En el caso de la mezquita de Córdoba, declarada como la Lonja Patrimonio de la Humanidad, la existencia de un plan de Autoprotección que incluye detectores de humo por todo el edificio, sensores e hidrantes, ha sido fundamental para evitar que el fuego arrarasa el edificio y se propagara con rápidez como ocurrió en Notre Dame, donde la extinción del fuego no se pudo abordar en condiciones porque estaba en obras y esto impidió el acceso de los camiones de bomberos a los lugares donde era necesario. Por eso es importante tener, por un lado, un plan de autoprotección con protocolos seguros y un plan de emergencia para una respuesta inmediata ante un incendio como el ocurrido en la Mezquita de Córdoba, destaca Tormo.

La Generalitat ha creado un registro de planes de autoproteccion autonómico pero no el contenido no es público. El Teatro Principal de València, que es un BIC, es un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas, señala Tormo. "Nada mas entrar hay una urna con el libro del plan de autoprotección", herramienta fundamental para los bomberos. La catedral de València es otro edificio que cuenta con plan de autoprotección y lleva a cabo simulacros periódicos.

En la Lonja Tormo asegura que es necesario no solo un plan frente a incendios, también ante terremotos o inundaciones. Aunque es complicado cuando se trata de monumentos protegidos es necesario dotarlos de elementos de protección, como pulverizadores de agua frente al fuego y señalizar (discremante, pero hacerlo) las salidas de emergencia. Además, el personal debería estar formado para saber como actuar. Así lo enseña Tormo a sus estudiantes de arquitectura del máster en Patrimonio, donde la protección frente a catástrofes de la catedral y la Lonja de València son caso de estudio. En dicho master, se estudiará el próximo año como mejorar el plan de incendios de la Lonja, según avanzó Tormo a este diario.

Cómo respondería la Lonja ante el fuego

El plan de incendios de la lonja contempla un sistema de alarma con pulsadores manuales, sirenas de aviso a los ocupantes, detectores ópticos en la sala de recepción y una central de detección automática en la recepción que se encargada de controlar todo el sistema. El edificio cuenta con una red de capilares que controlarán el ambiente en el salón Columnario, con una red de tuberías que van sujetas mediante perfiles abrazados a las vigas de madera de la azotea. El Tribunal de Comercio contará con detección óptica aprovechando una canalización ya existente mientras que el Consulado del Mar, donde se encuentra el valioso y "único en su género" artesonado de la casa de la ciudad existe, igual que para la Sala de Contratación, un detector de aspiración situado en la planta segunda.

Los sensores se camuflan aprovechando el orificio de las lámparas que cuelgan en cada una de las cúpulas por lo que son invisibles para los visitantes.

En la planta sótano no se incluyó dentro del plan de incendios realizar ningún tipo de instalación de detección de incendios. El plan prevé la ubicación de pulsadores de alarma manuales que estarán separados a una distancia de no más de 25 metros. En la Lonja hay cuatro de estos pulsadores. No existe este tipo de sistemas ni en el sótano ni en la primera y segunda planta del Consulado de Mar y la Torre.

En 2015 se hizo un estudio previo sobre los sistemas de prevención de incendios de la Lonja en el que se detectaron algunas carencias, entre ellas, que los extintores no se encuentran sobre soportes, que el extintor de C02 del cuadro eléctrico se encuentra en ubicación difícilmente visible (tras la puerta), y que el extintor ubicado en el cuarto de personal, donde se encuentran las taquillas de los trabajadores, no se encuentra accesible. También señala la inexistencia de alumbrado de emergencia en sótano (tipo cripta). También se detectaron fallos en la señalización salida de emergencia en Consulado del Mar y Salón Columnario, así como el almacenamiento de materiales en las proximidades de cuadro eléctrico, acceso obstaculizado al cuadro eléctrico. El ayuntamiento asegura que todos se han subsanado.