El Cabanyal reclama acceso a la piscina exclusiva para trabajadores del puerto de València

La Asociación de Vecinos del Cabanyal anuncia de cara al inicio del curso político que reclamará la apertura de la piscina con canchas deportivas de uso privativo de la Autoridad Portuaria de València (APV) que hay en el barrio. El polideportivo de la APV se encuentra en la calle Arquitecto Guastavino, 17, y está rodeado de un muro que lo aisla del barrio. Las instalaciones deportivas, a las que los vecinos del barrio del Cabanyal, donde tienen playa pero no una piscina de verano, tienen vetado el acceso se ubican en una parcela de forma triangular de 15.000 metros cuadrados propiedad "histórica" de la Autoridad Portuaria de València, situada a espaldas de una de las nuevas unidades de ejecución con viviendas y un posible hotel del Plan del Cabanyal, lo que fue el antiguo PAI de las piscinas olímpicas de Eugenia Viñes.

En la parcela, además del polideportivo el puerto tiene unos talleres. El ayuntamiento, en la pasada legislatura, pidió al puerto la cesión de esta parcela urbana, que finalmente tras las alegaciones presentadas por la APV, quedó fuera del plan especial. El puerto alegó con éxito para que los terrenos quedaran fuera del plan especial y se calificaran como suelo terciario. Alli proyecta un espacio de innovación.

Para el presidente de la Asociación de Vecinos del Cabanyal, Daniel Adell, no se justifica que estos terrenos no se hayan ganado todavía para la ciudad y que se mantenga el muro del polideportivo, que además de estar vetado a los vecinos les obliga a dar un rodeo considerable para poder llegar a la playa. "Con un verano como el que hemos tenido, tórrido, aún tenemos privilegios propios del siglo XIX, con piscinas e instalaciones deportivas reservadas para cierta casta portuaria". Aseguran los vecinos que las instalaciones están infrautilizadas. "Siempre están vacías", afirma Adell. "El puerto no es un club privado y reservado, pero estas instalaciones funcionan como tal pese a estar en medio del barrio, no dentro de su puerto industrial", abunda Adell.

"Privilegio intolerable"

Adell anuncia que la asociación piensa "reivindicar el uso público y compartido para todos nuestros vecinos de estas instalaciones, un anacronismo y un privilegio intolerable que además es una barrera para la libre circulación de los vecinos del Canyamelar hacia la playa y la Marina". Los vecinos pedirán al puerto acceso al recinto para, en primer lugar, conocer las instalaciones, el coste de mantenimiento y las normas de uso. Nadie ha podido entrar en este espacio hasta ahora, asegura Adell.

La asociación planteará que la cesión o cogestión del polideportivo de la APV se ponga sobre la mesa en el inicio del curso político en la comisión puerto-ciudad donde se abordan cuestiones que afectan a ambos. Los vecinos aseguran que el Plan Especial del Cabanyal fue una oportunidad desaprovechada para solucionar este anacronismo. "Las administraciones públicas deben velar por el interés general y no por el particular". Las fuentes de la Autoridad Portuaria de València consultadas en relación a la reivindicación vecinal no han respondido ni en un sentido ni en otro, al cierre de la edición, al respecto de la petición de la asociación vecinal.

Más piscinas también privadas

Los vecinos recuerdan que en todo el distrito marítimo no existe ninguna piscina de verano. "Es cierto que tenemos la playa menos Natzaret, que la perdió por la ampliación sur del puerto, pero no es lo mismo que una piscina de verano", apunta Adell. La que había de uso público en el antiguo balneario de las Arenas, ahora hotel de cinco estrellas, proyectada por Luís Gutiérrez de Soto y Borso di Carminati y restaurada, es de uso exclusivo para los clientes del hotel. También el adjudicataario del club de playa de la Marina de València construyó una piscina de verano tipo infinity con "pool bar" en suelo portuario desafectado que en la práctica es otra piscina privada, a la que sí se puede acceder si reservas hamaca en este exclusivo club de playa.