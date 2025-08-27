El cambio del topónimo de València acumula 170 alegaciones en solo diez días

El regidor de Compromís Pere Fuset ha anunciado la puesta en marcha de la página web www.defensavalencia.com para facilitar que la ciudadanía pueda presentar alegaciones, de forma ágil y sencilla, contra el cambio de nombre de València puesto que "quedan todavía dos semanas hasta el 9 de septiembre –y a pesar de que el gobierno de Catalá lo hace en verano para impedir la participación– queremos que todas las personas tengan la oportunidad de presentar digitalmente sus alegaciones en poco más de un minuto".

Pere Fuset ha opinado que "es evidente el rechazo a un cambio de nombre innecesario, irregular y caro con el que PP y VOX quieren ocultar los problemas reales de València". Según el concejal valencianista, "en solo 10 días (del 12 al 22 de agosto) el expediente ha recibido más de 170 alegaciones ciudadanas oponiéndose a la sustitución del topónimo valenciano" por la fórmula bilingüe en castellano y valenciano con tilde cerrada.

Al mismo tiempo, Fuset ha recordado que "la oficialización del topónimo en valenciano además de estar avalada por la justicia y las leyes no recibió ninguna alegación en contra en una ciudad de 800.000 habitantes mientras que solo 4 estaban dirigidas a abordar la dirección del acento, un aspecto ortográfico que, antes y ahora, corresponde legalmente a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), según el propio Estatuto de Autonomía". Ahora, ha continuado Fuset, "a pesar de las trampas estivales de Catalá, resulta evidente el amplio rechazo social", ha lamentado.

"Incapaz de resolver los problemas reales"

El concejal valencianista ha afirmado que "Catalá es incapaz de resolver los problemas reales de València como la limpieza o el acceso a la vivienda y prefiere crear de nuevos destapando su lado más ultra”. “Lejos de gobernar para todas y todos y de la imagen de moderada que quiere proyectar está generando un problema que nos hace perder mucho tiempo y dinero por un sectarismo antivalencianista preocupante", ha dicho.

"Es evidente que no somos Vitoria-Gasteiz o Pamplona-Iruña y, en nuestro caso, todo el mundo entiende que la ciudad de València tenga su nombre en valenciano", ha explicado y, por eso, "creemos que, además de incumplir leyes y reglamentos, el cambio de Catalá es un simple capricho político de quién es incapaz de tener un proyecto de futuro para València más allá de deshacer avances”, ha concluido el regidor de Compromís.

La página web lanzada por los valencianistas genera automáticamente un documento en formato PDF con los datos de cada persona usuaria que incluye un argumentario legal. Además, da todas las instrucciones para poder registrar este documento tanto de manera telemática (el web integra el portal municipal donde poder hacer la gestión), como de forma presencial.

Al respecto, Pere Fuset ha destacado que usan este web para alegar contra el cambio de nombre, pero www.defensavalencia.com nace como una herramienta de futuro "que servirá para que las valencianas y los valencianos puedan presentar alegaciones ante cualquier otra normativa sectaria y contra sus intereses". La página web no almacena ningún dato personal de las personas usuarias.