La terraza de moda en el centro de València, al borde del cierre

Uno de los enclaves de ocio nocturno más populares de València acaba de llevarse un varapalo. El ayuntamiento ha acordado el cese de actividad de la “terraza lounge” ubicada en la azotea del Ateneo Mercantil, explotada desde hace dos años bajo la marca Atenea Sky. El expediente firmado por el concejal de Urbanismo, Juan Giner, el martes 5 de agosto de 2025 hace un largo recorrido por todas las fases burocráticas que ha atravesado la terraza desde la petición de licencia ambiental hace más de una década, en 2014.

En aquella tramitación inicial se solicitaba licencia para una “actividad socio-cultural y hostelería para socios”, y se detallaba que la actividad proyectada era de terraza chill out, o terraza lounge, con ambientación musical. Pero meses más tarde el servicio municipal de licencias emitió un informe urbanístico desfavorable determinando, entre otras cosas, que la actividad ubicada en la azotea del edificio (superficie situada por encima del forjado de techo de la última planta de piso) no resulta compatible con el Planeamiento Urbanístico y con las Ordenanzas Municipales relativas al mismo, ya que:

Según lo dispuesto en las Ordenanzas del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Barrio de Sant Francesc, el uso comercial solo se admite en planta baja y primera. El uso dotacional se admite en semisótano y plantas superiores, así como en edificio de uso exclusivo. Y planta es toda superficie horizontal, practicable y cubierta, acondicionada para desarrollar en ella una actividad, no alcanzando dichas condiciones una actividad al aire libre.

Sesión de DJ en la azotea del Ateneo Mercantil / Germán Caballero

Asimismo, según la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica, las actividades con un nivel de emisión inferior, superior o igual a 80 dBA, funcionarán con puertas y ventanas cerradas, cuestión incompatible con la actividad al aire libre. En el ambiente exterior, no podrán superarse los niveles sonoros de recepción que para el uso dominante residencial se establecen en 55 dBA (día/tarde) y 45 dBA (noche). Y teniendo en cuenta que por tratarse de un edificio con nivel de protección 2 –continúa la denegación inicial–, la disposición como medida correctora de elementos constructivos en la cubierta, no sería autorizable, ya que se alteran las características exteriores del edificio protegido.

El expediente introduce un salto temporal y señala que el 23 de enero de 2018 se notificó al titular de la actividad el contenido del informe urbanístico de compatibilidad desfavorable para que procediera a subsanar las deficiencias/inexactitudes y/o falsedades señaladas en dicho informe, concediendo trámite de audiencia para alegaciones por plazo de diez días, todo ello con carácter previo a la denegación de la licencia solicitada para una actividad de Bar-Terraza en el ático de la octava planta del edificio Ateneo Mercantil. Este trámite, que quedó en el aire durante siete años, se reiteró el pasado 5 de marzo.

Las vistas desde la terraza Atenea Sky / Germán Caballero

Entonces, la propiedad presentó cinco alegaciones. Decía que el informe desfavorable es muy antiguo y trata de una solicitud respecto a la que ya han transcurrido sobradamente los plazos legales para dar por supuesta su aceptación tácita por la Administración. Que con posterioridad al año 2014, se presentó una declaración responsable ambiental que engloba no sólo actuaciones en la azotea del edificio, sino en todo el conjunto del edificio. Que la declaración responsable de octubre de 2014 estaba circunscrita a las obras de adaptación a la normativa antiincendios. Que con estas obras se han ido presentando certificaciones de entidad colaboradora acreditativas de su adecuación al proyecto declarado. Y finalmente defendía el Ateneo Mercantil la posibilidad de realizar actividades al aire libre en anexos a dependencias en plantas cerradas, donde sí se autoriza dicho uso.

Un negocio en "la cubierta del edificio"

Sin embargo, el ayuntamiento responde de manera contundente y señala que las alegaciones “no desvirtúan el informe desfavorable, sobradamente conocido por la entidad titular desde 2018”, pero sobre el que no se ha obtenido reacción hasta 2025. También contestan en Licencias que no se trata de una planta sino de “la cubierta del edificio” el espacio donde se habilitó hace dos años el Atenea Sky. Además no consta aportada la declaración responsable ambiental a la que se hace referencia en el escrito de alegaciones. Sí consta, en cambio, una única declaración responsable de actividad de espectáculos para "edificio socio-cultural con amenización musical", incluyendo la denominada planta ático, lo cual demuestraría “la voluntad de la entidad de destinar la cubierta del edificio no a actividades socio-culturales sino a un establecimiento destinado a la pública concurrencia, catalogado como terraza lounge, y sujeto a la normativa de espectáculos públicos”.

Colas para entrar en uno de los rooftops de moda / Germán Caballero

Finalmente, los técnicos resumen que la propiedad ha intentado legalizar el edificio con un título habilitante diferente al requerido (declaración responsable y no la licencia), desestiman las alegaciones y deniegan la solicitud de licencia ambiental. El ayuntamiento ha acordado el cese de actividad –que en la práctica significa su cierre cautelar– y el Ateneo Mercantil deberá presentar nuevas alegaciones o, una vez agotada la vía administrativa, acudir a la justicia. Se da la circunstancia que este rooftop ubicado en el corazón de València celebró en junio su segundo aniversario el pasado mes de junio con el lema “dos años y una flor”, en homenaje a Nino Bravo, y comenzaba su tercera temporada con novedades en gastronomía y coctelería para seguir consolidando como emblema del ocio nocturno en la ciudad.