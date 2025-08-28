Paradas de la EMT inseguras e inhóspitas en la CV-500

Las paradas de la EMT que se encuentran en la CV-500 presentan graves deficiencias de seguridad. En muchos casos, las personas usuarias se ven obligadas a bajar del autobús en un arcén, sin iluminación ni pasos de cebra que les permitan cruzar con garantías. Así lo han advertido este verano los vecinos y los grupos municipales de Compromís y el PSPV que se han hecho eco de las quejas. En las paradas que se encuentran en el Perellonet, en dirección al Perelló, hay palos metálicos sin marquesinas que protejan a las personas usuarias que se ven abocadas a esperar el autobús a la intemperie, soportando en los meses de verano altas temperaturas y la inclemencia del sol. De igual manera, se trata de una carretera con mucho tráfico, en la que se producen adelantamientos por la derecha que invaden los arcenes porque los coches adelantan de esta manera a los vehículos que se quedan parados en el centro de la vía para poder acceder a los apartamentos.

Por todo ello, la concejala del Grupo Municipal Socialista, Nuria Llopis, ha emplazado este jueves al gobierno de Catalá a mejorar la seguridad en dicha zona. Llopis ha advertido de que la basura se acumula en estos arcenes y en los alrededores de los postes metálicos donde tienen que esperar las personas usuarias: la situación de abandono y degradación de estas paradas se agrava generando todavía más sensación de inseguridad. La concejala ha afirmado que tampoco se han mejorado los horarios de las líneas que conectan tanto El Saler como Pinedo, El Perellonet y El Perelló con València y que el plan director de la EMT no tiene en cuenta las necesidades de los vecinos y vecinas, tal y como hemos mismos han denunciado.

Parada sin marquesina en el Palmar / GMC

Los vecinos del Palmar también se han quejado por el estado de abandono de la parada a la entrada de la pedanía, actualmente sin cubierta para que vecinos y visitantes se refugien del calor y la lluvia mientras padecen un servicio deteriorado en su oferta y frecuencias en los dos últimos años. La marquesina de la que habla estaba en óptimo estado en mayo de 2023, con su techo para poder abrigar a las personas que esperaban la llegada de la L24 de la EMT. Sin embargo, un par de años después la marquesina está rota y sin tejado pese a las condiciones climáticas cada vez más extremas que sufre la ciudad. Así lo denunciaba recientemente Compromís, que también se ha sumado en este punto la petición de mejorar estas paradas.

Lejos de "ayudar a mejorar la experiencia de viajar" las infraestructuras de las líneas del autobús urbano que recorre las pedanías del sur, muy transitada sobre todo en los meses de verano, dejan mucho que desear. “Los vecinos no entienden la desidia y la falta total de mantenimiento, más aún en estos días de agosto tórrido con récord de altas temperaturas. El concejal de Movilidad, Santiago Carbonell, "debería estar al tanto, pero parece que no le importa la calidad del servicio de la EMT, como ha demostrado en estos dos años, en los cuales el transporte público va de mal en peor”, concluye el concejal valencianista Giuseppe Grezzi.