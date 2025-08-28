Estas son las citas deportivas de los próximos meses en València

València se prepara para vivir una intensa recta final de 2025 por lo que respecta al deporte. La ciudad alojará una programación variada de acontecimientos que se prolongarán hasta el fin de año y que volverán a situarla como una capital deportiva. La actividad empieza ya con el XVI Campus Internacional ADAM 2025, organizado por la Fundación Hortensia Herrero, y que reunirá talentos de la danza de todo el mundo en un entorno artístico y formativo de alto nivel hasta el 29 de agosto. Poco después, el 14 de septiembre, volverá el Circuito de Carreras Populares Caixa Popular con la séptima y penúltima prueba de la temporada, la Volta a Peu a los barrios de Sant Marcel·lí y Sant Isidre.

Septiembre tiene citas deportivas como la vuelta de la Copa del Mundo de Triatlón, que este año llega acompañada por el T100 World Tour València, que reunirá a los mejores triatletas del panorama internacional en un formato innovador el fin de semana del 19 al 21 de septiembre. Además, el 21 de septiembre, en el Polideportivo de Natzaret, tendrá lugar la tercera cita de València Acuática 2025 con la disputa de la primera edición del Trofeo de Natación Inclusiva Máster ONE, una competición con vocación integradora. Para cerrar el mes, una nueva edición de la la 15K Nocturna abarrotará las calles de la ciudad el sábado, 27 de septiembre.

El atletismo marcará el mes de octubre en València. Por un lado, la prueba solidaria València contra el Cáncer, que unirá deporte y concienciación social en un ambiente familiar y participativo el domingo, 19 de octubre. Una semana más tarde, llegará el Medio Maratón València Trinidad Alfonso Zurich, reconocido internacionalmente por el recorrido y el nivell competitivo que presenta. Será la previa perfecta para la gran cita antes del fin de año, el Maratón València Trinidad Alfonso Zurich, que volverá a atraer a miles de atletas de todo el mundo el domingo, 7 de diciembre.

Finalmente, la San Silvestre despedirá el año el 30 de diciembre con un ambiente festivo, que combina deporte y disfraces por las principales calles del centro de València y da paso a la Nochevieja. Con esta programación, València ratifica la apuesta por un modelo de ciudad activa y abierta al deporte en todas las formas.

El 2026 arrancará con fuerza

Todavía quedan unos meses y muchos eventos para despedir 2025, pero de cara a 2026 ya hay algunas citas confirmadas que es necesario mencionar. Se trata, por ejemplo, de la Copa del Rey de Baloncesto, que se celebrará en el Roig Arena del 26 de febrero al 1 de marzo. Solo una semana más tarde, llega otra cita con la competición copera, esta vez con la disputa de la Copa del Rey de Voleibol, que se celebrará en la Fonteta. Finalmente, el 2026 estará marcado por la celebración de otro acontecimiento deportivo de relevancia internacional, los XII València Gay Games 2026, que del 27 de junio al 4 de julio llenarán la ciudad de deporte e inclusión.