Los turistas 'descubren' Valenbisi y disparan el uso de la bicicleta municipal

Los turistas han descubierto Valenbisi. Basta pasear por el centro del ‘Cap i casal’ para ver parejas o pequeños grupos de extranjeros subidos al vehículo municipal, algo que hace solo dos años era inviable. De repente, la bicicleta gris y azul pueblan carriles como el de la Avenida del Puerto en dirección a la playa o se dejan ver por enclaves frecuentados en verano por los turistas, como la pradera del parque de Cabecera.

Este nuevo perfil de cliente ha disparado el uso de la bicicleta municipal, un ‘boom’ propiciado por el ticket de un día. A partir de noviembre de 2023, la empresa JC Decaux puso en marcha la tarifa diaria de 3,99 euros por un uso de 30 minutos, a partir de los cual se aplica el sobreprecio habitual: 1,04 euros la primera hora y 3,12 euros cada hora siguiente. Conscientes del uso de carácter ocasional, desacostumbrado, la empresa concesionaria del servicio recuerda en su web que siempre hay que estacionar la bicicleta en una estación, nunca fuera en la calle.

Los datos son claros. La evolución del ticket de un día desde que se puso en marcha no ha parado de crecer. El primer mes de uso, noviembre de 2023, JC Decaux contabilizó 2.631 viajes diarios. En enero del año siguiente la cifra siguió parecida pero en febrero de 2024 ya alcanzó los 5.237. A partir de ahí, en abril se superaron los 9.000 usuarios y los meses de verano (julio, agosto, septiembre) ya se alcanzaron los cinco dígitos, con un máximo de 12.980 usuarios.

Este uso ocasional volvió a caer en enero de 2025 con algo más de 6.000 ciclistas diarios, pero en abril se superaron los 16.000 viajes diarios y en junio (último mes con registro) ya se ha alcanzando el récord de 18.697 compras del tícket de un día. Es decir, se ha duplicado el consumo de esta tarifa en solo un año, no por casualidad cuando más afluencia de turistas hay en la ciudad.

Usuario de Valenbisi junto a los jardines del Turia / Ana de los Ángeles Martí

La tendencia contrasta con los usos de larga duración y los abonos de una semana. Los primeros, el abono del cliente fijo anual, evoluciona favorable pero muy sostenidamente. En enero de 2023 había inscritas 37.219 personas en esta modalidad, que dispone de descuentos para menores, mayores de 55 años o desempleados. En diciembre del mismo año se alcanzaron los 40.084 usuarios estables –la cifra más alta del año–, y la tendencia siguió al alza con más de 43.000 abonados de larga duración en agosto, más de 46.000 en diciembre de 2024 o un total de 51.039 en junio de este ejercicio. Finalmente, el abono de 7 días alcanzó su pico en agosto de 2023 –6.759 usuarios– y desde entonces ha ido variando entre los 1.000 y los 3.000 clientes.

Polémica con empresas de alquiler

El uso creciente de Valenbisi por parte de los turistas ha generado recelo en las empresas de alquiler de bicicletas, que hace un mes denunciaron la competencia ejercida por el servicio municipal a través del ticket diario. Según Pablo Alcañiz, uno de los gerentes de la tienda Doyoubike, una vez se puso este alquiler diario y se comenzó a promocionar, "los turistas comenzaron a utilizarlo como una opción más, y además, más económica". El gerente lamentaba que con la caída de turistas por la dana y con Valenbisi como competidor, había menos demanda por "una oferta muy grande".

Las empresas de alquiler de bicis dijeron haber trasladado su queja al concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, pero la empresa alegó que tienen un convenio y operan en un mercado libre. El contrató con el ayuntamiento, que entró en funcionamiento en 2010 por un plazo de 20 años y ya ha desplegado 276 bases con 2.700 bicis, tiene una singularidad: va ligado al de la gestión de la publicidad en el mobiliario urbano de la ciudad. La empresa adjudicataria desplegó el servicio sin coste para el ayuntamiento a cambio de seguir gestionando esa publicidad y de renovar todo el mobiliario.

Reducción de capacidad de gasto

Jose Ferri, cofundador de Valencia Bikes, concuerda en que las bicis municipales no deberían competir con las empresas privadas que llevan años en el negocio –ellos alquilan hasta cuatro horas por 10 euros y el día completo por 15 euros–, pero considera que el perfil que usa las bicis municipales no es el mismo que alquila bicis. “Quizás tenga que ver con la reducción de la capacidad de gasto por el alto precio de hoteles y aviones, o incluso por el perfil de turista que nos visita con una capacidad de gasto más reducida”, señala.

Por último, al hilo de esta polémica, ha surgido un segundo punto de fricción después de que los Guías Oficiales de la Comunitat Valenciana hayan afeado a algunas empresas de alquiler de bicis ofrecer visitas guiadas por València sin contar con la habilitación correspondiente. En este sentido, los guías oficiales recuerdan que la Ley 15/2018, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana, en su artículo 50, deja claro que las personas que realicen visitas guiadas deben estar debidamente acreditadas y registradas. “Sin embargo, muchas de estas tiendas ofrecen rutas turísticas en bicicleta sin ser guías oficiales, cobrando por un servicio que no solo es ilegal, sino que perjudica a los verdaderos profesionales del sector”, reprochan.