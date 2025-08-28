València ofrece la gestión de la Casa dels Bous a la Diputación

Las obras de rehabilitación de la Casa dels Bous del Cabanyal duraron tres años y concluyeron a finales de 2023. El nuevo gobierno de la ciudad formado por PP y Vox inauguró el edificio el mismo año. Y a priori estaba todo listo para que esta destacada pieza del patrimonio histórico del barrio (de 1880) albergara una de las tres sedes del Museo del Mar; sin embargo, el edificio sigue cerrado, y los vecinos se preguntan por qué.

El motivo de esta demora podría estar relacionada con la incertidumbre en su gestión. Según ha podido confirmar Levante-EMV, el Ayuntamiento de València ha ofrecido a la Diputación asumir la gestión cultural del museo a través de L’ETNO, y al mismo tiempo asumir desde el propio ente provincial tanto la limpieza como la seguridad del espacio. La gestión del inmueble supondría un coste de más de 200.000 euros anuales, y por el momento, tras la preceptiva valoración, la Diputación ha rechazado la oferta.

El previsto Museo del Mar no le sería del todo ajeno a L’ETNO, pues el mejor museo europeo de 2023 está dividido en tres partes: una que se refiere a la ciudad, otra a las huertas y las marjales y una última parte dedicada al secano y la montaña. Esta nueva sede vendría a completar así la parte marítima de la que también se compone la geografía valenciana.

Fachada lateral del histórico edificio / Miguel Angel Montesinos

Llama la atención sin embargo que el gobierno de Catalá intente desprenderse de este histórico edificio meses después de que la Concejalía de Acción Cultural licitará los trabajos de montaje del museo. De hecho, la empresa Matra –detrás del diseño del Centro de Arte Hortensia Herrero– ya ha dado forma al proyecto de la Casa dels Bous, para el que solo falta el montaje.

Según explicaron en diciembre fuentes de esta firma, su proyecto museístico incluye embarcaciones antiguas, aparejos de pesca, fotografías antiguas, testimonios de los últimos pescadores y calafates, colecciones y donaciones de particulares y maquetas de la fachada marítima antes de la gran transformación que supuso la construcción del paseo marítimo de obra dura.

Jardín de los "tenyidors" donde se conservan los restos de las balsas de tintado de las redes de pesca / Miguel Angel Montesinos

Además, el mismo proyecto de Museo del Mar de la Casa dels Bous contempla cómo fue durante las tres primeras décadas del siglo XX la vida en el Cabanyal, donde llegó a haber dos importantes cofradías pesqueras (El Progreso Pescador y La Marina Auxiliante) con su sistema organizativo y de reparto de capturas y cierta rivalidad entre ambas. Un barrio con una economía basada en la pesca del bou, modalidad pesquera de arrastre que aprovechaba la fuerza de tiro de los bueyes, y que Sorolla reflejó en sus cuadros. El pintor también está incluido en el proyecto, así como piezas cedidas por el citado Museo de Etnografía de la Diputación, que sirven para dar cuenta de oficios perdidos como el de "tenyidor", calafate o armador.

Tres sedes

La Casa dels Bous estaba llamada a ser una de las tres piezas, junto con el antiguo Varadero del puerto y las Atarazanas, del gran Museo del Mar de València, un proyecto impulsado en su día por Joan Ribó y Gloria Tello, de Compromís. De las tres piezas, solo este edificio donde los pescadores guardaban a los bueyes –con el anexo edificio ‘dels tenydors’ y un pabellón exnovo con salas para talleres didácticos y exposiciones– ha terminado de coger forma tras una inversión de 1,92 millones de euros, financiados por la Unión Europea en el marco de los fondos estructurales Feder-Edusi.

Fachada principal de la Casa dels Bous / Miguel Ángel Montesinos

Cuando visitó el espacio rehabilitado en noviembre de 2023, la alcaldesa María José Catalá mostró su intención de recuperar las tres sedes del futuro museo marítimo. Tras el portazo del consorcio provincial, falta ver si el gobierno municipal sigue apostando por recuperar un proyecto heredado del Rialto o centra su política cultural en planes propios como el recientemente anunciado Espai Manolo Valdés.