Adif recupera la verja histórica de la Estación del Norte que retiró por las obras

El administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) ha recuperado y recolocado ya la verja histórica de forja de la terminal de mercancias de la Estación del Norte de la calle Bailén. El cerramiento se retiró durante las obras de ampliación de la estación Joaquín Sorolla que obligaron también a desmontar los dos muelles o talleres ferroviarios originales de la estación que había junto a la nueva estación del AVE.

El Círculo por la Defensa del Patrimonio denunció este verano que la reja de forja, perfectamente identificable por el rótulo de la parte superior donde puede leerse Estación del Norte de Mercancias había desaparecido de su emplazamiento original y se había depositado en una campa de obras. "Adif ha dejado tirada por los suelos parte de la verja histórica de la estación de mercancías de la Estación del Norte, en un lugar cercano a la parte trasera de la estación Joaquín Sorolla", denunciaba la entidad ciudadana que recordaba el deber de todas las administraciones públicas, incluida la Conselleria de Cultura, de "velar por la salvaguarda y protección de nuestro patrimonio cultural y que siguen desaparecidas y sin pronunciarse al respecto, dejando hacer al responsable y titular del bien.

Fuentes de Adif recalcan que la reja "no se dejó abandonada pero se tuvo que desmontar para poder hacer las obras" y la intención era restituirla en su emplazamiento.

Patrimonio recuperado

La verja finalmente se terminó de reubicar este jueves en su emplazamiento original, en Bailén. La reja de forja como el resto de elementos de la antigua estación, incluidas las naves y talleres que daban servicio a la terminal de estilo modernista, obra de Demetrio Ribes, gozán de protección patrimonial.

La reja de forja en su actual emplazamiento, junto a las vías, con las nuevas promociones del Parc Central al fondo / Adid

Los muelles desmantelados para la ampliación de la Joaquín Sorolla también se reconstruirán cuando cuando se liberen los suelos que actuaclmente ocupa la estación provisional. En el proyecto ganador del concurso de ideas del jardín de Gustafson-Nova Ingeniería-Grupotec estos muelles industriales se destinaban a usos terciarios complementarios para contribuir al mantenimiento del jardín. Sin embargo, ninguno de los edificios ferroviarios restaurados en la primera fase del Parc Central se ha destinado a estos usos. Los muelles 1 y 2 que ahora se están desmantelando, considerados como el resto Bien de Relevancia Local, no tienen un uso definido todavía.

En la primera fase del Parc Central, la más próxima a Russafa, también se han recuperado varias naves y talleres de la estación a los que se ha dado o se va a dar uso dotacional.