Botellón sin control en la Ciudad del Artista Fallero

La Ciudad Fallera, el barrio de los talleres de los artistas falleros ubicado en Benicalap, se ha convertido en zona habitual de botellón este verano. Así lo ha advertido el grupo municipal socialista que ha reclamado este jueves una actuación municipal en la Ciudad Fallera, cuyo plan especial sigue pendiente años después de anunciarse por parte de unos y otros gobiernos municipales. Un plan estratégico "clave" para la dinamización de este espacio, en decadencia desde hace años, donde de momento lo que se evidencia es desatención.

En este sentido, la concejala Nuria Llopis ha recordado, tras una visita a la Ciutat Fallera, que “no es únicamente un área más de València que debe mantenerse limpia y segura, sino que además posee un valor patrimonial y cultural único, puesto que en sus talleres se desarrolla una de las profesiones que distingue y proyecta la imagen de nuestra ciudad”.

Identidad de la ciudad

Llopis ha reclamado a la alcaldesa que refuerce “de manera inmediata los efectivos de limpieza y seguridad, especialmente tras los episodios de botellón registrados recientemente en la zona y que se están convirtiendo en algo habitual sin que Catalá y Vox se den por aludidos”. “Los artistas deben poder acudir a sus talleres en condiciones óptimas, sin encontrarse suciedad en las calles ni orines en las puertas de sus empresas”, ha advertido y ha manifestado que se trata de “una cuestión de respeto, dignidad y protección cultural hacia la identidad de nuestra ciudad”.

Para Llopis la Ciudad del Artista Fallero es "un espacio fundamental de la esencia de las Fallas y de la identidad de la ciudad” y, sin embargo, su Plan Especial de Ciutat Fallera "sigue guardado en un cajón por el ejecutivo local”. Llopis ha subrayado que esta reivindicación “no es solo del grupo socialista sino también de los propios artistas falleros, falleras y propietarios de las naves de la Ciutat Fallera, que ven cómo la falta de limpieza y seguridad afecta a su día a día”.

Finalmente, la edil socialista ha instado al Gobierno municipal a “además de poner en marcha el Plan Especial de Ciutat Fallera, garantizar la seguridad y la conservación de un enclave que es “uno de los barrios más emblemáticos de València y corazón de la fiesta grande de la ciudad”.