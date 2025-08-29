La Casa dels Bous prepara la apertura inminente a falta de resolver su gestión

El proyecto de adaptar la Casa dels Bous para convertir el histórico edificio del Cabanyal en un museo marítimo no solo sigue adelante, sino que además avanza según los plazos previstos. Con independencia de qué administración termine asumiendo su gestión, la idea es poder abrir el nuevo Museo del Mar a finales de 2025 o principios de 2026. Es decir, con casi total seguridad será el próximo nuevo espacio de la red de museos del ‘Cap i casal’.

Mientras se trabaja en la ejecución de la propuesta museística, el Ayuntamiento de València negocia con la Diputación para repartirse la gestión del espacio. Tal como contó ayer Levante-EMV, el gobierno municipal de Catalá ha ofrecido al Museu Valencia d'Etnología (L’ETNO) hacerse cargo de la exposición permanente y al mismo organismo provincial asumir el mantenimiento y la seguridad del inmueble, algo que costaría unos 200.000 euros anuales. Fuentes municipales explican que hay máxima sintonía entre administraciones y que solo faltarían unos flecos para cerrar la cogestión de la Casa del Bous. Sin embargo, en la Diputación mantienen la versión ofrecida ayer por este diario: han valorado la oferta pero de momento todo apunta a que no la aceptarán.

La fórmula de la externalización no es nueva en los museos municipales de València. El gobierno de Catalá busca seguir el ejemplo de lo que ya se hizo con los edificios de L'Escorxador, el centro La Reina, la Alquería de Albors, el chalet de Abén Al Abbar y la Nave 3 de Ribes, cinco centros de proximidad rehabilitados por el anterior gobierno progresista (que dejó preparada en los pliegos dicha externalización) y cuya explotación fue adjudicada a través de un megacontrato a las empresas Salzillo Servicios Integrales, Proges XXI y Amundsen Estrategia y Comunicación.

Fachada lateral de la Casa dels Bous / Miguel Ángel Montesinos

Sea como sea, a falta de estrechar posturas con la corporación provincial o terminar de romperlas, en ayuntamiento dicen no eludir su compromiso de musealizar el histórico edificio donde los pescadores guardaban a los bueyes. Tanto es así que en mayo de este mismo año adjudicó por 151.249 euros a la empresa Cultural Media Design el contrato para “la ejecución del proyecto de digitalización de la pesca del Bou y musealización del conjunto conocido como Casa dels Bous”. La duración del contrato es de cinco meses.

Antes, en diciembre de 2023 se adjudicó a Matra el contrato para la elaboración del diseño museográfico. En diciembre de 2024 el consistorio contrató el proyecto y la ejecución de los trabajos necesarios para adecuar la Casa dels Bous y el edificio anexo dels tenydors, especialmente en materia de accesibilidad. Asimismo, en abril de este año la Concejalía de Acción Cultural firmó el contrato menor para la puesta en marcha de las instalaciones en el conjunto museístico de la Casa dels Bous y el edificio anexo con el único objetivo de avanzar hacia la próxima apertura de la citada Casa del Mar.

En el proyecto heredado del Rialto la Casa dels Bous es la primera de tres sedes que compondrán el gran Museo del Mar en València. Las otras dos se habilitarían el antiguo Varadero del puerto y las Atarazanas, esta última, necesitada de una importante inversión en cuestiones como la climatización que el ayuntamiento no prevé asumir en las próximas fechas, habida cuenta además que tiene en ciernes dos nuevos proyectos museísticos de nuevo cuño: el Espai Manolo Valdés y el Museo del Santo Cáliz.

"Falta de iniciativa y capacidad"

Por su parte, desde la oposición se ha pronunciado Compromís para reclamar que el Museo del Mar planeado por el gobierno de Ribó en la Casa dels Bous sea gestionado en exclusiva por el Ayuntamiento de València. “Si Catalá, Moreno y compañía no han venido a trabajar lo correcto sería que presentaran su dimisión. No es normal que asuman cargos y luego se desentiendan de todas las oportunidades de dirigir la ciudad y que no solo permitan sino que incentiven que el Ayuntamiento no asuma la gestión el patrimonio y las iniciativas culturales de una ciudad como València”, ha señalado la portavoz de Compromís y exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de València, Gloria Tello.

En este sentido, Tello ha recordadoque la coalición formada por PP y Vox ya ha emprendido el mismo camino con otros dos equipamientos: el Palau de Montortal, anexo al Palacio de Cervelló, adquirido vía derecho de tanteo y retracto por la anterior corporación; y la antigua sede de Hacienda en la calle Guillem de Castro, de titularidad municipal tras la batalla jurídica emprendida también por Compromís desde la alcaldía municipal. "En ambos casos, frente la intención y el trabajo iniciado por Compromís para cubrir necesidades municipales y de la ciudadanía (como la de ampliar el Archivo Histórico y contar con salas de consulta para personal investigador en el Palau de Montortal, o la propuesta multidisciplinar presentada para el segundo); el gobierno de Catalá ha optado por no hacer nada y ofrecerlos a la Diputación", señala la valencianista.

"La falta de iniciativa y de capacidad para hacer algo más de lo que se está acabando de hacer por inercia recibido del gobierno anterior es total", continúa Tello, y destaca que la prueba más evidente está tan solo a unos centenares de metros de la Casa dels Bous, "donde sigue sin edificarse la biblioteca municipal de la Malva-Rosa que debería haberse realizado en paralelo a un hotel que sí está a punto de estrenarse". "Esas son las prioridades de Catalá; dedicación total a favorecer la especulación, cero esfuerzo para lo público", lamenta la concejal valencianista.