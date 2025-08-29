Intensifican la vigilancia del bosque de El Saler en los días finales de verano para prevenir incendios

Estos días finales de agosto La Policía Local y los bomberos de València han intensificado la presencia en la zona bosca de El Saler y, especialmente, esta presencia será más intensa durante este final de mes: se han realizado controles por tierra y aire y se ha humedecido la masa forestal con los ocho cañones de agua disponibles en la Devesa.

Controles con drones de la Policía Local

Este verano se han realizado controles por tierra y por el aire a través de los drones de la Policía Local en toda la zona boscosa y se ha incrementado la presencia de patrullas a lo largo del día en los accesos al parque. Igualmente, han colaborado en las tareas de vigilancia la unidad de caballería de la Policía Local, la unidad de Medio Ambiente de la Policía Local y los Bomberos. Esta misma semana, gracias a este trabajo se ha denunciado a un vecino por una quema incontrolada en las cercanías del Parc Natural de l’Albufera. Se detectó el origen del fuego y se ha procedido a la identificación del autor, que será sancionado.

Este fin de semana se aumentará la presencia de la Policía Local y Bomberos de València con controles en la zona, ya que se prevén llegadas de visitantes por el buen tiempo. "Este año hemos puesto muchos medios a nivel preventivo tanto en la zona norte como en la zona sur, hemos utilizado los sistemas de cámaras, los sistemas de cañones para los días de preemergencia nivel 3 y vamos a continuar hasta finales de septiembre sin confiarnos, con patrullas constantes y sin bajar la guardia”, ha explicado David Roca, inspector jefe de intervención de Bomberos.

Por su parte, Fernando Las Heras, comisario principal de la Policía Local, ha destacado el trabajo constante de prevención que “ha consistido en la presencia física de patrullas de policía local, caballería, unidad de drones y también la unidad de medio ambiente, patrullando por todos los viales y las zonas más inaccesibles y evitando la quema de rastrojos”. Las Heras ha subrayado la labor de los cañones de agua, que “refrescan constantemente el terreno, sobre todo en las vías de evacuación, por si hubiera que evacuar a todos los vecinos que se encuentran en las zonas urbanizadas”.

Además de los 8 cañones disponibles está prevista la incorporación de tres más

Añadido a esto, también hay disponibles en la Devesa ocho cañones de agua que humedecen la masa forestal y aminoran el riesgo ante las altas temperaturas. Se trata de ocho torres de 12 a 16 metros de altura, adaptadas a la altura de la vegetación que van conectadas a un depósito de agua con una capacidad de 500 metros cúbicos de agua y una caseta de bombeo. Los cañones son capaces de alcanzar hasta 2.966 litros de agua por minuto, el equivalente a poco más de una descarga de avión anfibio contra incendios convencional.

Este sistema es autónomo energéticamente, lo que garantiza el funcionamiento en caso de corte del suministro eléctrico. Los ocho cañones han estado operativos todo el verano y se han activado de forma intermitente en función de los avisos por altas temperaturas lanzados por la Agencia Estatal de Meteorología y las alertas decretadas por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. De igual manera, en los próximos meses está prevista la incorporación al sistema de tres cañones más, que podrían estar terminados y operativos a finales de este año o a principios del año 2026. Asimismo, el parque dispone de 15 cañones portátiles que ayudan también en las tareas de prevención. El Ayuntamiento ha realizado este año charlas con el vecindario y simulacros de incendio en el bosque de la Devesa, uno de los cuales ha consistido en la evacuación de una de las torres de viviendas del Saler.

María José Ferrer San Segundo, “la campaña de prevención va muy bien, los cañones de agua antiincendios que hemos puesto en marcha este verano han sido importantes en esta tarea, pero no debemos bajar la guardia en ningún momento y por ello debemos seguir intensificando las tareas de prevención de incendios en toda la zona del bosque de El Saler”. Ferrer San Segundo, acompañada del concejal de Devesa-Albufera, José Gosálbez, han visitado esta mañana el operativo de control y prevención para agradecerle el trabajo realizado este verano. Medio centenar de efectivos entre Policía Local, Bomberos, guardas forestales, Protección Civil, Cruz Roja y voluntarios velan cada día por la vigilancia del parque natural de El Saler.

Policía Local en la zona bosca de El Saler / AV

La alcaldesa en funciones ha recordado que “el verano no ha acabado, la campaña dura por lo menos hasta que acabe septiembre". Asegura que se va a continuar de esta forma hasta septiembre y pide a la población que tiene un gran aprecio por la Devesa y por todo el entorno del Parque Natural de la Albufera, que es una joya con un enorme valor ecológico, sentimental y arbóreo, "que tenga cuidado con las quemas incontroladas, con las quemas ilegales". Añade que "puede parecer que es una cosa pequeña, pero puede causar daños muy graves”.