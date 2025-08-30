Playas urbanas del Cabanyal y la Malva-rosa: El gran polideportivo al aire libre de València

En los meses más calurosos del verano valenciano, cuando las calles de la ciudad se vuelven sofocantes, muchos deportistas encuentran refugio en la playa del Cabanyal. Allí, la brisa marinera suaviza el calor y convierte la arena en un escenario perfecto para ejercitarse. Correr junto al mar, jugar un partido improvisado de vóley o fútbol, practicar pilates, yoga o zumba: la playa es un espacio perfecto donde el deporte y la diversión van de la mano.

El paseo marítimo ofrece un paisaje muy variado de clases organizadas donde se mezclan música, coreografías, partidos amistosos y personas de diferentes nacionalidades que se juntan compartiendo un mismo gusto: practicar ejercicio al aire libre. El ambiente, cercano y motivador, invita a participar en las distintas actividades, basta con conversar con algunos de los asistentes para notar que muchos encuentran en esta rutina un efecto relajante, incluso "terapéutico", especialmente cuando entrenan descalzos sobre la arena. Cada quien llega con sus razones y sus historias, buscando ejercitar el cuerpo al mismo tiempo que calman la mente: "Yo vengo siempre a la playa a hacer ejercicio porque me recuerda a Cuba, mi tierra natal".

Personas entrenando en las pistas de voleibol / Ana de los Ángeles Martí

"Estaría genial que intentaran cuidar más las instalaciones que ya existen"

Sin embargo, detrás de este ambiente tan positivo también afloran algunas quejas por parte de los entrenadores que imparten clases en la playa del Cabanyal, y en muchos casos coinciden en los mismos puntos. Una de las principales inquietudes es la falta de iluminación por la noche, lo que complica enseñar los ejercicios cuando el sol comienza a esconderse por el horizonte. Esta carencia afecta sobre todo a quienes no pueden entrenar por la mañana debido al calor o al trabajo, y que encuentran en la tarde-noche su único momento libre. Por ello, los entrenadores insisten en que es necesario mejorar las condiciones, especialmente en invierno, cuando las actividades continúan y la oscuridad dificulta su desarrollo: "Un mejor sistema de alumbrado animaría a más gente a venir por las noches", señalan. En el club Beachbol han instalado ellos mismos su propia iluminación, pero "solo cubre cinco o seis pistas", insuficientes para la cantidad de clubes que utilizan la playa.

A esta situación se suma la falta de vestuarios o taquillas que permitan a los usuarios dejar sus pertenencias con seguridad. Algunos participantes han confesado a sus profesores que están más pendientes de sus objetos personales, que deben dejar sobre la arena, que de la propia clase. Uno de los entrenadores de voleibol compara su circunstancia con su experiencia en Madrid: "En Madrid, por ejemplo, hay muchas canchas en parques y allí sí incluyen vestuarios y taquillas, además de una mejor iluminación". Por su parte, la profesora de fitness latino que también imparte sus clases en la arena, explica que dispone de un pequeño escenario para que todos sus alumnos y alumnas puedan verla e imiten sus movimientos, pero debe limpiarlo y mantenerlo ella sola. "Estaría genial que intentaran cuidar más las instalaciones que ya existen", comenta.

Hombre corriendo por el paseo / Ana de los Ángeles Martí

"Aquí no solo se entrena el cuerpo, también se fortalece la mente"

Pese a esto, la playa sigue siendo un lugar muy concurrido para hacer ejercicio, en gran parte por los múltiples beneficios que aporta tanto a nivel físico como mental. "Practicar deporte aquí mientras inhalas el yodo del mar te calma; además, la exposición al sol nos aporta vitamina D, que se traduce en fuerza y salud", explica la deportista. Adicionalmente, relata que entrenar sobre la arena es una experiencia de "grounding", es decir, un contacto directo con uno mismo y con la naturaleza que ayuda a reducir el estrés cotidiano. También destaca el valor de disciplinas como el pilates, muy eficaces para "aliviar dolores de espalda y lumbares, así como para mejorar la postura".

Asimismo, este tipo de ejercicios fomentan la comunidad y la creación de vínculos. Se generan rutinas compartidas que facilitan hacer nuevas amistades en un entorno amigable y motivador. "Haciendo ejercicio se conoce a personas muy agradables", comenta el profesor de voleibol. Según los organizadores, las clases, ya sean de zumba, pilates o deportes de pelota, están diseñadas para todos los niveles, desde quienes empiezan de cero hasta quienes tienen mayor experiencia. "Siempre damos las clases desde el amor y la alegría, poniendo en el centro la autoestima de cada persona", subrayan.

Hombre estirando en el paseo marítimo / Ana de los Ángeles Martí

Cuando cae la noche, la playa no queda desierta, sino que empieza a transformarse en un lugar con vida y movimiento. Muchos aprovechan la frescura que trae la brisa marina y la calma de las noches para salir a ejercitarse o simplemente disfrutar del ambiente. Durante las mañanas y primeras horas de la tarde, el sol suele ser intenso y en ocasiones molesto, no solo por la incomodidad del calor, también por los riesgos que conlleva: golpes de calor o deshidratación. Este es uno de los motivos por el cual, al anochecer, todavía se pueden ver grupos de personas que prefieren esa hora para mantenerse activos.

Hay quienes llegan con sus amigos, cargan con altavoces con música y llevan consigo el material específico para realizar el deporte que desean: pelotas, esterillas, juegos... Estas reuniones son una mezcla de diversión y salud que muchas veces terminan con una cena en algunos de los restaurantes del paseo, o quizás también cenando al aire libre cerca del mar. La playa de noche se convierte en un escenario muy diverso: para unos un gimnasio al aire libre, para otros un encuentro social, y para muchos un lugar relajante del que disfrutar del sonido de las olas.

El valor de estas actividades va más allá del esfuerzo físico: aportan una experiencia emocionalmente gratificante que ayuda a sentirse bien con uno mismo. El entorno del mar intensifica esas sensaciones, convirtiendo la práctica deportiva en algo más fresco, energizante y diferente al día a día del asfalto de la ciudad; algunos incluso prefieren continuar en la playa durante el invierno. Lo que todos los deportistas con los que he conversado tenían claro es que "aquí no solo se entrena el cuerpo, también se fortalece la mente".