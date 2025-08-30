Sanidad licita el nuevo centro de salud de la calle Antonio Suárez en València

La Conselleria de Sanidad ha licitado las obras del nuevo centro de salud que se va a construir en la calle Antonio Suárez de Valencia, que sustituirá al consultorio auxiliar de la calle Chile. Las obras de construcción de este nuevo centro de salud, cuya licitación se ha publicado hoy en la plataforma de contratación del sector público, supondrán una inversión de más de 9 millones de euros y el plazo previsto para su ejecución es de dos años.

Según indica el anuncio de licitación, el plazo para presentar ofertas finalizará a las 14 horas del 30 de septiembre. El proyecto se desarrollará en una parcela cedida por el Ayuntamiento de València, situada en la calle Antonio Suárez, número 16. El nuevo edificio consta de ocho plantas y dos plantas sótano, que suman un total de 3.128 metros cuadrados y su forma se ajusta a la forma irregular de la parcela.

El nuevo centro de salud contará con áreas de recepción, de extracciones periféricas, Trabajo Social, Medicina de Familia y Enfermería (10 consultas medicina de familia, 5 consultas de enfermería y 3 polivalentes), así como con áreas de Fisioterapia y Rehabilitación, Pediatría (3 consultas pediatría y 2 consultas enfermería pediátrica), área maternal y área de Administración y Servicios Generales.

Arquitectura eficiente

El Ayuntamiento de València dio el pasado mes de abril licencia de obras y ambiental para la construcción de este nuevo centro de salud en el barrio de Mestalla. El suelo donde se levantará el nuevo equipamiento sanitario fue cedido gratuitamente en 2020 a la Conselleria de Hacienda para destinarlo a la construcción de este esperado centro. La parcela tiene una superficie de 430 metros cuadrados. En octubre de 2023 la conselleria presentó la solicitud de licencia de obras que ahora recibe el visto bueno. El nuevo equipamiento tendrá seis alturas más ático y su forma se ajusta a la forma irregular de la parcela. El edificio se ha diseñado según los criterios de arquitectura eficiente, con ventilación cruzada y doble fachada (la exterior con sistema de lamas regulable para invierno-verano) para que el consumo energético sea casi nulo.

La construcción de un centro de salud supone atender una demanda vecinal para ampliar la oferta en el barrio, que hasta ahora disponía de un centro con muchos problemas estructurales en la calle Chile y, ya en el barrio de l’Amistat, otro en la calle República Argentina. De hecho, la construcción de un centro de este tipo se ha contemplado desde hace años como una parte de los equipamientos a incluir cuando el actual campo de Mestalla se convirtiera en una parcela edificable con viviendas y servicios, algo que pasan los años y continúa sin solución a medio plazo.