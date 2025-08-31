La Agencia de Seguridad Aérea pone nuevos límites a la altura de las torres del Grao

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Transportes, pone nuevos límites a las alturas de las torres proyectadas por el Ayuntamiento de València en el PAI del Grao. Como publicó Levante-EMV el nuevo diseño presentado por el arquitecto José María Tomás y el agente urbanizador de este desarrollo urbanístico proyecta la construcción de una torre de 45 alturas que será el nuevo "techo" de València.

El arquitecto, consultado por Levante-EMV, asegura que este rascacielos de arquitectura singular y uso terciario del Grao, donde también hay previstas mas torres de uso residencial pero de menor altura, ya recibió el visto bueno de la agencia cuando se aprobó el planeamiento inicial en 2008. Y en el diseño se habría ajustado el tope de altura a las exigencias de entonces. No obstante, la última resolución de la AESA podría hacer que el ayuntamiento, o el promotor de la torre, tenga que recabar autorización favorable del organismo de seguridad aeronáutica.

En la Concejalía de Urbanismo, con Juan Giner al frente, confirman que efectivamente en su momento se recabaron informes en relación a estas torres del Grao, que se encuentran en zona de servidumbre aeronáutica, pero admiten que después de tantos años, cuando se construyan, tendrán que volver a pedirla cuando se construyan por las actualizaciones de las normativas. De momento, destacan, "no ha habido reparos".

La agencia explica al respecto que en líneas generales con la normativa actual, requerirán autorización las construcciones que "superan los 100 metros de altura". Así lo recoge la reciente resolución de 19 de mayo de 2025 de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que entró en vigor el pasado mes de junio, que regula la exención a la solicitud de acuerdo previo en materia de servidumbres aeronáuticas en el término municipal de Valencia y que sustituye a anterior de 2008.

Esta nueva resolución determina que València estará exenta de soliticitar autorización siempre que las construcciones no superen los 45 metros de altura. Las 45 plantas proyectadas en el Grao se traducen en un edificio que podría superar los 150 metros de altura, lo que triplica los 45 metros (unas 18 plantas) que permitirían sortear la autorización. Por comparar, la torre Ikon, obra póstuma de Ricardo Bofill en València, tiene 30 plantas y mide 112 metros, algo menos que el antiguo hotel Hilton, situado enfrente, que con 29 plantas mide 117 metros. Las torres del Grao se encuentran en zona de paso de aviones y de maniobras de aproximación.

Mapa de servidumbre aeronáutica con el pasillo de entrada y de maniobras de aproximación de los aviones de la Aesa / LEVANTE-EMV

En la consulta realizada por este diarioa a la Aesa, la agencia recalca que el objetivo principal de establecer las servidumbres aeronáuticas (SSAA) en aeropuertos, helipuertos e instalaciones radioeléctricas aeronáuticas es "garantizar la seguridad de las operaciones aéreas y asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas radioeléctricos aeronáuticos". Por este motivo, se requiere el acuerdo favorable de autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) con carácter previo a la ejecución de cualquier construcción, instalación o plantación que se pretenda llevar a cabo en zonas afectadas por SSAA civiles o, fuera de ellas, si los elementos superan los 100 metros de altura.

Autorización previa

No obstante, existen exenciones emitidas por AESA que permiten que los organismos de determinados términos municipales queden exentos de solicitar informes previos de la Agencia para construcciones o instalaciones, siempre que no suponga un riesgo para la seguridad aérea. "Valencia se encuentra exento de solicitar el acuerdo previo en materia de servidumbres aeronáuticas siempre que se cumpla, entre otros condicionados, una altura máxima de las construcciones, instalaciones o plantaciones que no exceda los 45 metros sobre el terreno o agua circundante, incluidos todos sus elementos o cualquier añadido sobre las mismas".

En relación con la señalización e iluminación de obstáculos que cuenten con un expediente de servidumbre aeronáutica, estas deberán realizarse conforme a lo establecido en la resolución específica emitida por AESA para cada caso concreto. Los edificios y puentes de gran altura suelen ir rematados de balizas luminosas, como ocurría con el Hilton, aunque no siempre son necesarias si no se encuentran en la zona de paso de los aviones.