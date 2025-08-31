Desalojo a cámara lenta en Ciutat Vella

En la calle Sogueros número 2, en el barrio del Carmen, hay una escalera que reúne casi todas las tensiones provocadas por la discrepancia entre la vivienda entendida como derecho constitucional o como lucrativo vehículo de inversión. Susa Plaza fue la única inquilina que resistió en el edificio después de que un fondo de inversión francés lo comprara en 2020 y fuera expulsando a todos los residentes uno por uno. Ella decidió resistir, quedarse sola en una finca fantasma y conservar una alquiler del que tenía contrato hasta 2029, pero los propietarios del edificio la quieren fuera y, según denuncia Susa, los últimos cuatro meses le han hecho la vida imposible.

Todo comenzó con unas obras en las viviendas vacías que finalmente se demostraron irregulares, tal como documentó Levante-EMV en el mes de abril. La inquilina denunció ante la Policía Local, llamó al servicio de licencias del ayuntamiento y logró que la administración interrumpiera unos trabajos que Susa interpretó como violencia inmobiliaria, dado que llegaron a montarle un andamio en la ventana trasera. Entretanto, el fondo negoció con la inquilina una salida pactada con indemnización de 60.000 euros, pero le pusieron delante dos contratos con defectos de forma. En el primero faltaban datos personales de los promotores, en el segundo, teóricamente corregido, la firma era un garabato fotocopiado sin aparente validez legal.

La tensión continuó latente varios meses hasta que el 21 de julio explotó todo. Susa había metido muchas pertenencias en cajas; ese día se las encontró tiradas por el hueco de la escalera. Alguien había arrancado la puerta de los goznes y le faltaba alguna joya, pero muchas cajas sustraídas de su casa estaban apiladas con demasiado cuidado. Esos días, además se instaló en el primer piso un grupo de la empresa de desokupaciones APD Security Iberia, y los cinco hombres, describe la patronista, estuvieron cinco días amedrentándola con comentarios del tipo «modistita, modistita, te vamos a quemar la tiendita».

Los enseres de Susa tirados por el hueco de la escalera / Levante-EMV

La empresa contratada por el fondo de inversión encontró de frente al movimiento por la vivienda en Valencia, autoorganizado en redes sociales y un grupo de Whatsapp. Los activistas repusieron la puerta de la vivienda y se manifestaron durante varias jornadas a los pies del edificio, atrayendo además mucha atención mediática. Del hostigamiento -la finca dejó de tener luz pero seguía teniendo una cámara que la grababa y alarmas de Securitas Direct que saltaban cuando recibía visita- y la contestación vecinal guarda Susa un diario escrito de su puño y letra, el cual sirvió después para rellenar las tres denuncias por robo e intimidación que ha interpuesto en la Comisaría del Carmen.

La empresa de desokupación se fue a finales de julio y Susa sigue resistiendo gracias al apoyo de familiares y amigos, que últimamente llenan su casa. Esta semana la constructora ha regresado al bloque con otro papel de obras estructurales, y también ha vuelto la inspección del ayuntamiento para seguir recabando información. La patronista está cansada, «agotada», y cree que tarde o temprano cederá a la presión del fondo de inversión, pero lo hará, avisa, si le presentan un contrato de indemnización «sin trampas». Solo así dejará atrás el piso donde creció su abuela y nació su madre.