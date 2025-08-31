Kevin Lynch, arquitecto norteamericano, escribió un esclarecedor libro allá por los años 60 que leímos con fruición e incluso con devoción algunos aprendices de urbanismo de la mano de profesores ilustrados como Fernando Puente. En él se hallaban unas bases entonces originales y hoy diríamos originarias de algo que los urbanistas hasta ese momento, llevados por el afán de la construcción de la ciudad. habían tenido de menos, o ignorado si se quiere, en sus propuestas proyectuales.

Sostenía Lynch que la ciudad, si se me permite una exposición elemental, el territorio podía ser ordenado, no solo en función de los factores productivos, de los usos del suelo, sus densidades, sus aprovechamientos, sus estándares de equipamiento social, sus infraestructuras, sino que debía incorporar una instancia, podemos decir superior como era la imagen de la ciudad. Algo así como la idea de paisaje que muchos años después, el Convenio de Florencia pondría en circulación en los estudios de arquitectura europeos. Me temo, eso sí, que olvidando que la raíz originaria de esta idea pertenece a Heidegger, egregio pensador de controvertida trayectoria política, pero de indudable influencia en el midcult europeo como pone de relieve recientemente el texto “El mundo según Hannah Arendt” de P. Venmans. Exponía Heidegger cómo la intervención humana, no solo altera la realidad física, sino que elabora un nuevo concepto, como es el de lugar, todo ello, a través de imperecederas metáforas, que tanto servirían de apoyo a su émulo peninsular, que fue Ortega y Gasset.

En la construcción de nuestra ciudad, hallamos con poca frecuencia una cierta idea de la construcción de la imagen de la ciudad, de su paisaje. Parece que, en ocasiones, el magma edilicio, la masa edificada de la urbe no permite o no tiene entre sus objetivos, la construcción de un paisaje, de un lugar. Un recorrido por las periferias resulta esclarecedor de esta idea. Pero a veces ocurre, sea accidentalmente sea proyectualmente, que encontramos algún caso singular como es la construcción de la calle de la Paz, que tras el proyecto de reforma interior de los arquitectos Sorní y Mercader, llega a su consolidación, a su acabado, con Ferreres y Arnau, a los finales del siglo XIX y con ello, de repente, se nos abre un paisaje urbano con la Iglesia de Santa Catalina de campanario octogonal y barroco obra de los Vinyes como punto de perspectiva de una antología de eclecticismos como en pocos lugares puede darse o se ha dado. Así, las arquitecturas de García, Arnau, Martorell, Mora o Goerlich constituyen unos marcos laterales de un fondo de escena brillante. Este fenómeno urbano tan exquisito obedece a un proyecto unitario, una idea concebida en el tablero de los arquitectos citados que dibujaron esta imagen de la ciudad y construyeron un lugar que, para el que fuera muchas décadas después presidente del Consell Valencià de Cultura, Juan Gil Albert representaba el espíritu del momento, la modernidad.

Otros momentos de la arquitectura urbana han incorporado también una imagen de ciudad que sólo estaba en la mente de sus creadores. Así vemos un final de la Gran Vía del marqués del Túria, de buena traza jardinera de Mora, con el sobresaliente, en todos los sentidos, edificio de un Gutiérrez Soto de sólida trayectoria, aunque de amplio espectro figurativo, un hito urbano que sirve de referencia a sus habitantes y nos dice si estás más allá o más acá o estás antes de cruzar el río, cosa tremenda para los habitantes de esta ciudad. Esbelto, muestra desafiante el chaflán característico de la ordenación urbana. Así se creó un lugar, donde antes había una vía urbana.

Son estos dos casos muy singulares, ciertamente, pero podemos resaltar otros de menor nombradía, pero de semejante impacto en la construcción de esta imagen de ciudad, como es el edificio en altura, o torre, que se encuentra al principio de la avenida de Francia, sobresaliendo del conjunto construido de cornisa uniforme y dominante visual horizontal en que se asienta, concebido por Vetges-tu, marcando de nuevo una posición digamos territorial, orientadora, de buena arquitectura de la mano de Mira y Gómez-Perreta.

No vemos, sin embargo, tales condiciones paisajísticas en los nuevos desarrollos urbanísticos que se están llevando a cabo o se están concibiendo en estos años. Hablo del sector Malilla, ejecutado en buena parte y que presenta un pobre escenario urbano, que carece de otro principio rector que no sea el de ajustar volúmenes a normas y aprovechamientos pero que en modo alguno tiene la capacidad de generar un lugar, tal como lo hemos definido, siguiendo a Lynch. No vemos los elementos descritos por el profesor, los límites definidos, los nodos, los hitos, los bordes, los barrios, en fin, la imagen es débil o mortecina tal vez. Probablemente la vida cotidiana se verá bien atendida, gozará de equipamientos para su desarrollo e instalaciones de todo orden para su viabilidad. Pero no creo que llegue a gozar de la condición de lugar, aun cuando tal vez no alcance la de no-lugar como definió Augé refiriéndose a aquellos recintos abierto o cerrados despersonalizados, anónimos, intercambiables.

Tales consideraciones vienen también a la mente en vista de las propuestas que conocemos del desarrollo urbanístico del sector 4 de El Grao pues resulta palmario que se trata de un área privilegiada en la construcción de la ciudad y de la prolongación del Jardí del Túria.

Esquema de la zona sur de la ciudad de València, próxima al puerto. / ED

Vemos una ordenación basada en la agrupación de edificios en altura sin más referencia que la axial de una torre mayor en la prolongación de la Avenida de Francia, una ordenación que ha perdido cualquiera de las opciones que tal vez harían de ella un lugar y satisfaría las condiciones propuestas por Lynch para generar una imagen de la ciudad.

Tal vez haya razones estructurales, de orden ajeno pero anterior y superior al arquitectónico que lleven a propuestas semejantes en ámbitos distantes y ello daría razón de su diseño en muchos aspectos parejo. Tal vez, de ser así, conviniera revisar aquello que constriñe de este modo la creatividad e impide proseguir la recta vía afirmada en la historia del urbanismo.

En fin, lo que no se da, se ignora, es un orden reticular, tal vez algo pre-conocido, anterior al territorio concreto, que estimule viejas pautas: tejido (trama y urdimbre) es la palabra, sí, pero no parece ser apreciada.

Sorní, Mercader y Vetges-tu si lo supieron.