Museo fallero de València: el 57% del público es extranjero

El centro expositivo, en el barrio de Montolivet, recibió en 2024 un total de 112.111 visitas, de las que 47.994 son personas de nacionalidad española mientras que las 64.117 restantes son extranjeras. En conclusión, el 57% del público del Museo Fallero de València es extranjero.

En cuanto a países que más nos visitan, el grupo más numeroso proviene de Francia con 17.132 visitantes, seguido por Italia con 9.618 turistas, los Estados Unidos con 5.022 entradas, el Reino Unido con 4.722 visitas y Alemania, con 3.964 visitantes. También han visitado el museo desde países como Bielorrusia (108), Filipinas (21), Ghana (19), Ruanda (11) o Corea del Sur (37). El museo también ha recibido una única visita de una persona proveniente de Zimbabue y otra de Malasia. En total, los turistas pertenecen a 120 nacionalidades diferentes.

El Museo Fallero ofrece a las visitas: una pequeña muestra de la fiesta de las Fallas con la exposición de los 172 ninots grandes e infantiles indultados por el voto popular que existen en la colección permanente del centro, en un recorrido aproximado de 90 minutos. El ninot indultado más antiguo es de 1934 (“Iaia i neta” de la falla de la plaza del Mercat Central) y también hay ninots indultados infantiles desde 1963. Además, hay más de 120 carteles oficiales y accésis de cartelería fallera desde el año 1929 y a los cuadros de las falleras mayores desde 1995, entre otros elementos. También se pueden visitar ya en el Museo Fallero los ninots indultados grandes e infantil de las Fallas de 2025, el cartel oficial de la fiesta de este año y el retrato de la fallera mayor de 2025.

La especialización del museo en la fiesta de València más conocida internacionalmente y la proximidad a otros puntos de gran interés turístico, como la Ciudad de las Ciencias y el Jardín del Túria, lo convierte en uno de los centros expositivos más atractivos de la ciudad para las visitas extranjeras. Asimismo, las Fallas fueron declaradas en 2016 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que ha incrementado la notoriedad de la fiesta.

Visitas en grupo y personalizadas para las comisiones falleras de València