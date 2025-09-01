Más de 26.000 vecinos de València ya pueden comprar su bono comercio

Las 26.004 personas beneficiarias del bono comercio del Ayuntamiento de València podrán comprarlo ya en línea a partir del lunes, 1 de septiembre, y gastarlo a partir del 1 de octubre, en las tiendas adheridas a la campaña. Las notificaciones a las personas beneficiarias, que fueron elegidas por medio de un sorteo entre las 54.000 personas inscritas, se realizarán a la cuenta de correo electrónico que han utilizado para la inscripción. Los más de 26.000 bonos incluyen los 22.838 que se lanzaron de forma inicial, más los 3.766 que se añadieron tras aumentar la partida económica dispuesta por el Ayuntamiento, así como los 400 destinados a personas mayores de 65 años.

En el correo electrónico figura un código de compra vinculado a su DNI/NIE y un plazo cerrado de 72 horas, que computarán desde el momento de la recepción del mail, para la adquisición efectiva del bono de forma online. La tarjeta prepago podrá ser recogida en la oficina de Caixa Popular asignada a partir del 1 de septiembre y hasta el 25 de noviembre de 2025. Las bases indican que el máximo de compra por persona es de un bono.

La tarjeta prepago podrá ser recogida en la oficina de Caixa Popular asignada a partir del 1 de septiembre y hasta el 25 de noviembre de 2025

El Ayuntamiento ha reservado un cupo de 400 bonos para su adquisición por las personas mayores de 65 años, quienes podrán acudir físicamente, hasta fin de existencias, entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025 a los servicios que Cámara Valencia (Poeta Querol, 15) pondrá a su disposición en horario de 9 a 13 horas.

Paga 50 euros y gasta 100

El plazo establecido para el canje en los establecimientos adheridos abarcará, en todos los casos, del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2025. El bono puede usarse en varias compras hasta agotar el saldo. Si el importe de la compra en el establecimiento excediera del importe del bono adquirido, se deberá abonar el exceso mediante cualquier método de pago admitido por el comercio.

Las personas beneficiarias pagan 50 euros por la compra del bono pero obtienen 100 euros para gastarlos en cualquier tienda y local adherido a la campaña. Más de 1.000 negocios de la ciudad se han apuntado a la promoción aunque la cifra irá subiendo, ya que el plazo de inscripción de las tiendas continúa abierto hasta finales del mes de septiembre. Los compradores pueden gastar el bono hasta el 30 de noviembre.

Esta campaña municipal pretende dar visibilidad al pequeño comercio, fomentar la actividad comercial y estimular las compras en los establecimientos participantes de todos los barrios y distritos de la ciudad. Así, cada persona pone 50 euros y el Ayuntamiento completa la cifra con otros 50 euros más hasta llegar a los 100 euros, que pueden ser gastados a conveniencia en los establecimientos adheridos.

Tiendas de barrio

El concejal de Comercio y Mercados, Santiago Ballester, ha destacado “la acogida, cada vez más grande, de esta iniciativa. Cada año hay más personas inscritas y cada año hay más tiendas que participan y esa es una magnífica noticia”. Según Ballester, “pretendemos fomentar la compra en las tiendas de barrio, en el comercio local, que hace barrio, que crea vínculos, que vende productos de proximidad, que crea riqueza y puestos de trabajo”. Para el concejal, “se trata de una campaña muy atractiva porque la lanzamos en los últimos meses del año, cara a Navidad, y pensamos que esa es una de las características que la hace más atractiva”.