La Casa del Relojero se convierte en improvisado aparcamiento de bicicletas

La concejala socialista Maite Ibáñez ha denunciado la “ausencia de gestión” del gobierno de María José Catalá que está conduciendo a la ciudad a una situación de “abandono sin precedentes”. En concreto, ha criticado el estado de la Casa del Relojero, un edificio ubicado frente al Micalet, en pleno centro histórico, que "acumula basura y residuos desde que Catalá llegó al Ayuntamiento". Puede decirse que se ha convertido en un improvisado aparcamiento de bicicletas aprovechando las rejas de hierro que rodean el edificio desde su rehabilitación.

“Empezamos septiembre con otra imagen más del abandono de la señora Catalá al patrimonio de la ciudad de València. Solo hay que pasar por la Casa del Relojero para comprobar que se ha convertido en un estercolero, con basura acumulada desde hace años. La verja sirve de aparcabicis y hasta algunas placas del revestimiento han desaparecido. Es una auténtica vergüenza”, ha lamentado.

La rehabilitación

El edificio fue construido por el anterior gobierno municipal de la mano de los socialistas en Urbanismo para acabar con el solar existente y que suponía un foco de degradación en pleno centro histórico junto a una de las construcciones más emblemáticas de la ciudad como es el Micalet.

Pese a recibir el inmueble finalizado, el gobierno de Catalá “no ha hecho absolutamente nada para poner en marcha un proyecto concreto que lo dignifique y le dé utilidad. La señora Catalá recibió este edificio acabado hace dos años que nosotros rehabilitamos y salvamos de la ruina y ahora está absolutamente vandalizado porque este ayuntamiento es incapaz de cuidar su patrimonio”, ha dicho Ibáñez.

"Catalá recibió este edificio acabado hace dos años que nosotros rehabilitamos y salvamos de la ruina y ahora está absolutamente vandalizado"

La concejala socialista ha recordado que este edificio no es el único que se encuentra en un “estado lamentable” como consecuencia de la “negligente gestión” de los recursos de Catalá. De hecho, ha apuntado, otros dos edificios históricos como San Vicente de la Roqueta o la Casa dels Bous, también rehabilitados por el anterior gobierno socialista, siguen pendientes de uso. “Está claro que este ayuntamiento es incapaz de cuidar su patrimonio porque el PP valenciano ni sabe gestionar ni tampoco les interesa la cultura”, ha continuado.

En este sentido, la concejala socialista ha recordado las denuncias que ha interpuesto por la falta de cuidado de este gobierno con el único edificio de la ciudad que es patrimonio de la humanidad como es la Lonja. “Desde el principio de la legislatura denunciamos que el gobierno de Catalá no protege el patrimonio de la ciudad y prueba de ello es que la fachada de la Lonja amanece continuamente con contenedores de obras, con decenas de bicicletas aparcadas junto a su puerta y con restos de botellones sin que el Ayuntamiento haga absolutamente nada para evitarlo”, ha finalizado.