El comité de la EMT denuncia falta de limpieza en los buses y fatiga del personal

El Comité de Empresa de la EMT ha emitido un comunicado para denunciar públicamente las “pésimas condiciones” que los trabajadores vienen padeciendo en las distintas áreas de la empresa pública de autobuses. El texto recoge cinco quejas relacionadas con el abandono de las instalaciones, la falta de limpieza o la elevada carga de trabajo.

Así, en el primer punto, el comité de la EMT condena la falta de mantenimiento de instalaciones como las oficinas de la Plaza Correo Viejo, concretamente en la Sala de Control de la SAE, donde llevan tres meses con el aire acondicionado roto. Lo mismo ocurre en el parking de Plaza Brujas, pero aquí además los baños están cerrados desde hace meses por avería, tanto para el personal como para los usuarios del parking.

“Las oficinas de recaudación de Depósito Norte también están con el aire acondicionado estropeado la mayor parte del verano. Y la puerta de entrada de esta cochera no se puede cerrar, lo que genera inseguridad, sobre todo al personal que realiza su trabajo por la noche”, añade el escrito.

En el segundo punto, los trabajadores de la empresa municipal señalan que los aseos disponibles en las cabeceras de las líneas presentan un estado insalubre, sin el mantenimiento adecuado. “Con las temperaturas extremas que estamos padeciendo, la falta de unos aseos en buenas condiciones higiénicas y de temperatura se convierte en un problema de salud laboral inadmisible que incumple la normativa de Seguridad y Salud”, denuncian.

El comité indica que según la empresa, se realizan dos limpiezas diarias de los baños, pero en opinión de los trabajadores este dato “dista mucho de la realidad, sobre todo los fines semana, cuando los aseos en muchas ocasiones no tienen agua o luz y se hace inviable utilizarlos”, señalan. El comité ha solicitado un informe sobre la cantidad de incidencias comunicadas por los chóferes y las soluciones adoptadas por la empresa, pero —según el comité— hasta el momento no ha habido contestación.

La tercera queja tiene que ver con la falta de limpieza y desinfección de la flota, lo cual ha provocado, señala el texto, la aparición de plagas de insectos en el interior de los buses. Los trabajadores aseguran que estos mismos insectos se están colando en todas las dependencias de la empresa, tanto en las cocheras de San Isidro, como en Depósito Norte y las oficinas de Correo Viejo.

En el cuarto punto el comité denuncia la imposibilidad de realizar descansos en las cabeceras. Concretamente, en determinadas líneas y franjas horarias, dicen, resulta materialmente imposible cumplir con los tiempos de descanso programados durante la jornada continua. “Con las altas temperaturas, esta falta de descanso multiplica la fatiga y expone al personal de conducción a un riesgo directo para su salud. Esa fatiga puede ocasionar incidentes y situaciones peligrosas durante una jornada continua de conducción”, lamentan.

Finalmente, el Comité de Empresa de la EMT critica la presión sobre el personal de conducción, algo que —aseguran— viene ocurriendo “todos los veranos”. En resumen, los trabajadores describen una “fatiga mental y física” por el cúmulo de circunstancias: notable aumento de pasajeros, falta de horario suficiente para realizar trayectos, infraestructuras muy mejorables y calor extremo sin medidas para soportarlo, algo que “en muchas ocasiones desemboca en una incapacidad temporal” o incluso “una incapacidad permanente”.

Por todo ello, desde el comité de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia reclaman que el la dirección de la entidad y el concejal de Movilidad, que a su vez es el presidente de la misma, “se tomen en serio estos problemas” y se reúnan con los representantes de los trabajadores y trabajadoras para buscar soluciones.