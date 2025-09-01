Palomas atrapadas y moribundas en las redes del Tinglado 2 de la Marina de València

Destino fatal para las palomas que quedan atrapadas en las redes que protegen el interior de la cubierta de cerchas de hierro del Tinglado 2 de la Marina de València, edificio protegido de propiedad municipal y uno de los puntos de encuentro de los vecinos de los barrios del Grao y el Cabanyal-Canyamelar, incluidos los más jóvenes que encuentran en este antiguo almacén portuario diáfano espacio para practicar deportes como el patinaje. Sin embargo, de un tiempo a esta parte los asiduos al tinglado se topan con la desagradable imagen de decenas de palomas atrapadas entre la cubierta metálica y las redes, que por algún motivo no están bien colocadas para impedir la entrada de las aves, y acaban muriendo al no encontrar por donde salir.

Vecinos del barrio como el historiador Sergio Caballero han denunciado que las redes del tinglado, cuya función es evitar que las palomas aniden en las vigas y ensucien con los excrementos el espacio, se han convertido por falta de mantenimiento en "auténticas trampas mortales". "Muchas aves quedan atrapadas y mueren lentamente enredadas en ellas", describe Caballero quien recuerda que las palomas, que ahora son tratadas como plaga urbana, fueron en su día muy útiles como mensajeras de los pescadores del Cabanyal, que las embarcaban cuando salían a faenar y las liberaban para que llevaran aviso de su regreso con las capturas a sus familias.

Aves útiles y ahora maltratadas

Tener así el Tinglado "no solo es una crueldad innecesaria hacia un animal que forma parte de la identidad de València y, muy especialmente, de los Poblats Marítims, sino también un foco de insalubridad porqu elos cadáveres atrapados en altura, se descomponen, generan insalubridad y degradan un espacio de uso continuo, frencuentado por familias con niños a los que impactan las imágenes de las palomas muertas o agonizantes".

Las fuentes del Ayuntamiento de València consultadas aseguran que el mantenimiento de los Tinglados tando el 2 como el 4 y 5 es competencia municipal, puesto que en su día fueron cedidos a la ciudad por el puerto. Sin embargo, el limbo en el que se encuentran muchos espacios de la Marina de València tras la disolución del Consorcio Valencia 2007 hace que muchos espacios carezcan de mantenimiento adecuado al no haber una responsabilidad clara sobre quien debe mantenerlos. Ocurrió hace unos meses con el muro de la cubierta del aparcamiento del Veles e Vents, donde ya se han producido varios accidentes graves y uno mortal por caídas.

Las fuentes del equipo de gobierno consultadas aseguran que la responsabilidad de renovación de las redes del Tinglado es de Vox, por el área de control de plagas. Consultada la formación citada, aseguran que la responsabilidad es en todo caso del concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, del PP.