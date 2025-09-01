La superprotegida playa valenciana de la Punta se consolida como "nido" de tortugas marinas

La playa de "La Punta" ha sido escenario de un nuevo acontecimiento natural: el nacimiento de 43 crías de tortuga marina. El nido, depositado originalmente en El Puig por la tortuga conocida como Dálmata y posteriormente trasladado a La Punta, culminó con éxito en la eclosión. Gracias al operativo coordinado por la asociación Xaloc, el grupo de investigación de la Universitat de València y la Conselleria de Medio Ambiente, las 43 tortuguitas alcanzaron el mar sin ningún problema, dando inicio a su viaje de vida en el Mediterráneo.

Con este nacimiento múltiple, la playa de La Punta se consolida como punto de referencia en la custodia y eclosión de nidos de tortuga marina. La Punta es un tramo de arenal de unos 400 metros de longitud situado junto al Parador de El Saler. Se trata de una playa (aunque no está catalogada como tal) que goza de protección integral y a la que no es posible el acceso de personas. Solamente pueden entrar los investigadores y voluntarios que custodian y protegen los nidos. Ya hace diez años que se viene haciendo este trabajo y en este tiempo se ha convertido en punto de nidificación de toda la Comunitat Valenciana. Aquí vienen los nidos de aquellas poblaciones donde puede haber un problema de contaminación lumínica y en este caso ha habido dos puestas de El Puig y Piles.

Incentivo para continuar

Este último nacimiento ha sido precisamente del nido de El Puig y su éxito ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de profesionales y voluntarios que participaron en la protección y seguimiento del nido. “Todavía queda un nido más por proteger y algunos huevos que todavía pueden eclosionar aquí en Valencia, pero esta primera emergencia de 43 tortuguitas nos ha dado la energía que necesitábamos para continuar con esta frenética temporada de nidificación en la Comunitat Valenciana”, ha explicado Carla Eymar, vicepresidenta de la ONG Xaloc.

Las 43 tortugas fueron controladas de inmediato y tras realizar todas las acciones que marca el protocolo, liberadas en el mar, en esta playa de El Parador de El Saler, donde "esperamos puedan alcanzar la madurez sexual y volver a nuestras costas a poner sus huevos".

Equipo responsable de la eclosión de los nidos con éxito. / Levante-EMV

Récord en la Comunitat

Por lo que respecta a este punto del litoral valenciano, se cree que ya ha habido dos tortugas que han vuelto a depositar sus huevos, lo que se considera un hito biológico. "Hoy también asistíamos al nacimiento del tercer de los cuatro nidos que la tortuga Diana dejó en Denia esta temporada”, precisa Jesús Tomás, experto de la Universitat de València.

En su conjunto, este año ha habido récord en la nidificación de esta especie aquí en la Comunitat Valenciana, con un total de 11 nidos registrados esta temporada.

Las organizaciones implicadas en este proyecto recuerdan la importancia de respetar las playas y colaborar en los programas de conservación. Además, anuncian que en los próximos días se compartirán más novedades sobre la campaña de este verano.