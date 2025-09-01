Los tres grandes ejes de Catalá para el nuevo curso político

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha aprovechado la primera rueda de prensa del curso político para perfilar los tres grandes ejes que marcarán su mandato durante su tercer año de legislatura. Habrá otros temas paralelos como las inversiones en infraestructuras propias de la tercera ciudad de España, pero sus prioridades, ha resumido, serán la atención social, la vivienda y la prevención en catástrofes como la trágica barrancada del pasado 29 de octubre.

La primera línea de actuación ha quedado fijada ya esta mañana. Catalá ha presentado el nuevo contrato del servicio de atención a domicilio. El programa contará con una dotación de 49 millones para los próximos tres años, lo cual supone duplicar el presupuesto anual de 7 a 15 millones los dos primeros años, y superar los 16 millones el tercer año. Además, el nuevo programa contempla la ampliación de las horas de atención en un 18% y el aumento hasta un 23% de las personas potencialmente beneficiarias.

Pero no es la única novedad al respecto. El servicio, adjudicado a la empresa Ogara SCA el pasado 25 de julio, pasará a ser gratuito para todos los usuarios. Hasta ahora había unos 450 usuarios (de los 2963 usuarios totales) pagando de 1 a 9 euros por la hora de atención recibida. El ayuntamiento elimina ahora este copago y además amplía la dotación de personal pasando de 368 a 415 profesionales para hacer frente al incremento de beneficiarios.

El foco en la atención social lleva en un momento clave para la ciudad, con el censo disparado –ya ha superado los 840.000 habitantes– y un evidente problema de sinhogarismo en buena parte de los barrios, motivado, entre otras cuestiones, por las condiciones leoninas que debe asumir cualquier persona a una vivienda.

Precisamente la vivienda es el segundo foco de la alcaldesa en el inicio del año académico 2025-2026. Ya lo fue en sus primeros dos años de legislatura. Según ha explicado, este verano se ha concedido licencia para construir 234 pisos de protección pública en Malilla, La Torre y Fuente de San Luis. València tiene 17 programas de actuación integrada activos que suponen 7.826 viviendas de las que 1.900 son de protección pública, promovidas todas de forma privada. Además, el consistorio tiene movilizadas 1.000 viviendas de obra pública y 158 familias ya han recibido sus llaves en alquileres asequibles. En total, el gobierno municipal de PP y Vox ha realizado una inversión de 84 millones en esta materia.

Finalmente, el curso estará muy marcado por lo acontecido el 29 de octubre. La dana ha cambiado el paso a todos los municipios afectados por la barrancada –València es el tercer municipio con más víctimas mortales en su término– y el consistorio ha puesto en marcha una formación a la ciudadanía y prevención en emergencias. El programa, llamado Valencia + Segura y coordinado por la Universidad de València, llegará a 25 barrios y ya cuenta con 300 formadores, que se repartirán entre las 115 entidades y centros educativos apuntadas hasta la fecha. La formación para aprender a autoprotegerse en una emergencia ha comenzado hoy mismo en La Torre, la pedanía más golpeada por la barrancada.