València convierte en gratuito el servicio de ayuda a domicilio

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha presentado los detalles del nuevo contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) que presta el Ayuntamiento a través del Servicio de Atención Primaria de la concejalía delegada de Servicios Sociales. Este contrato fue adjudicado a la empresa Ogara SCA, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del pasado 25 de julio, por un importe global de 49 millones de euros y por un plazo de tres años, prorrogable por uno más. Entre las novedades destacan la inminente gratuidad del servicio, la ampliación de las horas de atención en un 18 %, el aumento hasta un 23% de las personas potencialmente beneficiarias y la participación de hasta 415 profesionales.

Catalá ha anunciado que el consistorio iniciará los trámites esta semana para abordar la gratuidad del Servicio de Ayuda a Domicilio tanto para los actuales beneficiarios como para futuros usuarios. "Con este contrato el Ayuntamiento da un salto cualitativo en el cuidado de nuestros mayores, pilar fundamental de nuestra sociedad, además de en el cuidado de familias con menores en situación de riesgo social o familias con especiales problemáticas sociales y sanitarias", ha resaltado la primera edil. “Vamos a dar un paso importante ofreciendo más servicios, más cercanos y más eficaces para conseguir una mayor calidad de vida de los usuarios de la ayuda a domicilio", ha añadido.

Respecto a la inversión destinada, Catalá ha explicado que el anterior contrato de 2022 tenía un presupuesto de poco más de 22 millones de euros, el cual se aumenta ahora un 123 % el presupuesto llegando a cerca de 49,3 millones de euros. Si en 2022 el ayuntamiento destinaba anualmente 7,3 millones, en el primer año del nuevo contrato se duplica hasta los 15,2 millones. "Quiero destacar que también hemos ampliado el contrato de dos a tres años, con posibilidad de una prórroga. Esto garantiza una mayor estabilidad a los beneficiarios que no ven interrumpido su servicio", ha dicho Catalá.

El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) es una prestación orientada a las personas y familias que presentan problemas para la realización de las actividades elementales de la vida diaria, a quienes se proporciona atención directa en sus propios hogares mediante intervenciones que favorezcan su permanencia e integración en su entorno habitual. Esta prestación municipal se desarrolla tanto en el ámbito puramente social como en el de las personas dependientes.

Novedades destacadas

La gratuidad del servicio no será la única novedad introducida por la adjudicataria. Para casos de emergencias se activarán alojamientos temporales con manutención completa y, en segundo lugar, se pondrá en marcha un servicio de reparaciones domésticas que garanticen la habitabilidad del hogar, algo que no había existido hasta ahora y se incorpora por la petición expresa de los profesionales de los centros municipales de Servicios Sociales tras observar la necesidad en los hogares de las personas beneficiarias.

El presupuesto plurianual se distribuye en tres periodos con un presupuesto de 16.427.115,69 euros cada uno (del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026; del 1 de septiembre de 2026 al 31 de agosto de 2027; y del 1 de septiembre de 2027 al 31 de agosto de 2028). Y se contempla una prórroga opcional (del 1 de septiembre de 2028 al 31 de agosto de 2029) por el mismo importe.

Una de las mejoras estructurales más significativas del nuevo contrato será la posibilidad de activar una modificación presupuestaria de hasta el 20% (equivalente a 9 millones de euros) en caso de que se supere el umbral de 200 personas en lista de espera, lo que permite garantizar así una respuesta ágil ante aumentos puntuales de demanda.

Refuerzo del personal

Con el nuevo contrato se simplifica el modelo de gestión y se mejoran las condiciones laborales del personal. Destaca el refuerzo del equipo técnico y humano, con una mejora de la ratio de profesionales por persona usuaria y la incorporación de un equipo interprofesional más amplio, integrado por trabajadores sociales, personal técnico de integración social y de enfermería, psicólogos, terapeutas ocupacionales, TASOC, fisioterapeutas, profesionales de peluquería, podólogos y personal de mantenimiento de la vivienda. Se aumenta el número de profesionales de 368 a 415.

En cuanto a las novedades que afectan a la atención integral a personas usuarias, se incluyen plazas residenciales de urgencia para personas que, tras un alta hospitalaria, no puedan afrontar el postoperatorio en su entorno habitual; y se intensifican las actividades de dinamización social para prevenir la soledad no deseada, mediante programas mensuales y encuentros comunitarios que favorecen la creación de redes de apoyo emocional. También se incluyen mejoras en la atención a necesidades especiales.

Finalmente, se recogen también acciones sobre los entornos domiciliarios, y para ello se contempla ampliar los servicios de limpieza de choque y desinsectación en los domicilios más afectados por problemáticas higiénico-sanitarias graves antes del alta en el servicio.