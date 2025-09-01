Vuelven los "minipisos" con alquileres que superan los 1.000 euros en València

2005. La ministra María Trujillo incluye «minipisos» de 30 metros para jóvenes en el nuevo plan nacional de vivienda. Defiende que se trata de un modelo exitoso en otros países y que es un tipo de vivienda demandada por muchos jóvenes en España con dificultad para independizarse. La sociedad se opone mayoritariamente, pues ve en los «minipisos» un símbolo de la burbuja inmobiliaria, escenario donde los precios crecen mientras la calidad o el tamaño de los hogares caen en picado. Se habla de madrigueras sin espacio para una pareja, mucho menos para un crío. Habitáculos sin perspectiva de futuro. La ministra Trujillo es destituida tres años más tarde, lastrada por la polémica.

2025. Los «minipisos» aparecen por decenas en los portales inmobiliarios. No existe una conversación pública al respecto, no se le da publicidad, pero la vivienda de 30 metros cuadrados se sitúa como una opción habitacional cada vez más extendida en València, y a precios no precisamente asequibles. Una búsqueda en la plataforma idealista filtrando por un tope de 40m2 arroja un total de 170 pisos en alquiler y 80 casas a la venta en la capital valenciana. En la primera modalidad se cuelan habitaciones, pero decenas de las ofertas corresponden a «minipisos» con lo imprescindible para pasar el día.

Hace dos semanas, la asociación vecinal del Cabanyal expuso en sus redes sociales el anuncio de un estudio de 10m2 en la calle dels Àngels por 1.320 euros mensuales. Sobre la burbuja de los alquileres, sobradamente documentada, el presidente de la asociación, Daniel Adell, señaló que en el barrio marítimo «muchos fondos de inversión o pequeños inversores, mayoritariamente extranjeros, compran edificios o viviendas donde hay inquilinos viviendo para rehabilitar las viviendas y alquilarlas a unos precios mucho más elevados».

Precios que rara vez se corresponden con el bien ofertado. «¿Buscas un espacio cómodo en Torrefiel?», pregunta un anuncio. «Este encantador estudio está amueblado y cuenta con cocina totalmente equipada, lavavajillas, horno y aire acondicionado». El encantador estudio tiene 10 m2 y cuesta 1.250 euros mensuales. La cama se saca del sofá y prácticamente topa con la mesa de estudio. En Torrefiel la renta media es de 25.380 euros brutos mensuales, una de las más bajas de València.

«Muchos minipisos son ilegales porque no tienen el permiso de segregación», señalan en Asicval

«Magnifico estudio tipo loft, para una persona», propone otra inmobiliaria. «La vivienda tiene una reforma reciente. Dispone de una cama de 90 y un sofá cama. Aire acondicionado». El estudio se ubica en el barrio del botánico, cuesta 700 euros mensuales y dispone de 15 metros cuadrados. El anuncio es de una particular.

La misma persona alquila otro «minipiso» en el barrio de Aiora mediante una publicación en Idealista que indica: «Para una persona, no fumadora, sin mascotas. No se puede subarrendar ni compartir con más personas. No se puede cocinar. No tiene cocina. Sí tiene una pequeña nevera y microondas. Sin lavadora, pero a 50 metros hay un establecimiento con máquinas lavadoras con secadoras de monedas». Tiene 32m2 y media docena de plantas de plástico. «Imprescindible presentar contrato de trabajo y últimas nóminas», añade.

Más ofertas: alquiler de piso en calle de Marvà, Arrancapins, 36 metros por 1.200 euros. Es decir, a 33 euros el metro cuadrado. Según un reciente estudio de Fotocasa, los alquileres medios más altos de España están en Madrid con 21,41 €/m2 al mes. Sigue: alquiler en calle Sant Donís, el Carmen, 38 metros a 900 euros mensuales. «Al ser interior ofrece un ambiente silencioso y relajado», dice el anuncio. Alquiler en calle de Goya con 26m2 por 1.150 euros. «Nou Moles es un barrio vibrante de València», señala el anuncio de la inmobiliaria madrileña sobre un barrio históricamente obrero donde el precio del alquiler ha aumentado un 10% en solo un año.

Menos espacio por más dinero

La presidenta de la asociación de inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval), Nora García, explica que en los últimos años se están viendo dos fenómenos en València: la supresión de zonas comunes para sacar más habitaciones alquilables, y la segregación de viviendas en pisos más pequeños que apenas cumplen la normativa en materia de habitabilidad. «Esto ya ocurría hace años, pero se ha pronunciado, ahora cuestan mucho más y muchos de estos minipisos son ilegales porque para segregar una vivienda necesitas el permiso del ayuntamiento, algo que ciertos inversores no suelen solicitar», explica.

En las redes sociales han aparecido perfiles que enseñan a partir y rentabilizar al máximo las viviendas

La portavoz de Asicval explica que la segregación de viviendas para exprimir su beneficio suele tener detrás pequeños inversores locales, que normalmente se ahorran dar de alta suministros porque ya los tenían previamente dados de alta. Dividen sin demasiada inversión. También cuenta Nora García que en las redes sociales están proliferando los perfiles de personas que instruyen a sus seguidores a rentabilizar al máximo todo lo rentabilizable, incluidas viviendas sin cédula de habitabilidad.

Así, en el actual mercado de la vivienda crece la oferta de minipisos —los cuales casi nunca bajan de 1.000 euros, algo que no ocurría cuando la ministra Trujillo presentó el formato— y además muchos de estos «minipisos» ‘vuelan’ de los portales inmobiliarios en cuanto salen a alquiler, con lo que resulta difícil hacer una foto fija de la dimensión de esta realidad. “Las inmobiliarias no nos atrevemos a denunciar determinados casos de minipisos claramente irregulares porque al menos alivian un poco la demanda de vivienda, que en València sigue siendo ingente», dicen en el sector.