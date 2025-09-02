Árboles entre los sillares del histórico Puente de San José

Construido en piedra entre 1604 y 1907, ensanchado en su calzada en 1906, y peatonalizado en 2017 por la concejalía de Movilidad Sostenible del gobierno de Joan Ribó, el puente de San José, el más “nuevo” de los cinco puentes históricos de la ciudad, se encuentra actualmente en una situación de potencial riesgo estructural por el abandono al que lo tiene sometido el gobierno municipal que dirige María José Catalá. Así lo han denunciado desde Compromís su coportavoz Gloria Tello y el concejal Giuseppe Grezzi, responsable de la peatonalización del puente en 2017. Y es que, como los valencianistas han acreditado en una recopilación de fotografías y puede ver cualquiera que se acerque por este Bien de Relevancia Local (BRL) se encuentra invadido por multitud de vegetación cuyas raíces han aflorado en los intersticios de la construcción, y "no han sido objeto de ningún trabajo de eliminación desde la llegada al gobierno del bipartito PP-Vox". Desde el equipo de Gobierno se asegura, sin embargo, que ellos han tenido que hacer un nuevo contrato que había quedado desierto con el anterior ejecutivo y que ese contrato se ha formalizado en el mes de julio, por lo que los primeros trabajos de limpieza podrían comenzar en las próximas semanas.

Puente de San José, pendiente de reurbanizar. / Levante-EMV

“El puente se encuentra en una situación de abandono absoluta y la vegetación tiene unas dimensiones ´como nunca antes se habían visto en la ciudad”, lamenta Tello, que explica que el mantenimiento de los puentes, por implicar a varios servicios municipales, fue tradicionalmente objeto de polémica y fuente de conflicto entre ellos. “Por eso mismo, para acabar con la dejadez de unos y otros, desde la Concejalía de Cultura impulsamos y sacamos a licitación la pasada legislatura un contrato que incluía por primera vez una partida para cubrir el mantenimiento correctivo y la conservación preventiva de los cinco puentes históricos y sus pretiles. Desgraciadamente, Catalá tardó en adjudicarlo más de un año, y desde que entró en vigor, no se ha utilizado para actuar sobre el puente, como salta a la vista que es necesario”, describe la exconcejal de Cultura. Por ese motivo, desde Compromís exigen una actuación “urgente” y responsabilizan directamente a Catalá de “cualquier daño que se pueda ocasionar en este BRL, pues su estado depende completamente de la voluntad del gobierno municipal”.

Próxima intervención

En cualquier caso, esta situación podría acabar en las próximas semanas, según han afirmado fuentes municipales. Desde el Gobierno del PP han recordado que en el año 2020 ya presentaron y sacaron adelante una moción para que se atendieran los puentes históricos, moción que "luego no se hizo afectiva por el Gobierno de Compromís y el Partido Socialista".

"Estando el PP en el Gobierno ha habido que hacer un contrato de limpieza de monumentos que había quedado desierto en 2023"

Es más, aseguran que ya estando el PP en el Gobierno ha habido que hacer un contrato de limpieza de monumentos que había quedado desierto en 2023, también con el anterior gobierno. Este nuevo contrato ha salido adelante con un presupuesto de 234.000 euros y se formalizó el pasado mes de julio. Incluye, por un lado, la limpieza de los puentes históricos y por otro la limpieza de grafitis de los monumentos. Y sus primeros efectos, dado que ha estado el mes de agosto por medio, se verán en las próximas semanas, aseguran las fuentes, que han fijado la primera reunión con la empresa adjudicataria para esta misma semana.

Reurbanización

Por otro lado, desde la formación valencianista, el concejal Giuseppe Grezzi ha aprovechado para exigir a María José Catalá la reurbanización definitiva del puente de San José, tal como Compromís tenía previsto en su programa para la presente legislatura. “Ya cuando lo peatonalizamos en 2017 anuncié que el siguiente paso sería restaurarlo y reurbanizarlo definitivamente, pero aunque se lo sugerí a los concejales del PSOE que gestionaban Urbanismo no mostraron interés por el tema, por lo que estaba pendiente de que Compromís gestionáramos esa área de gobierno”, lamenta Grezzi.

Sin embargo, Compromís nunca ha abandonado un proyecto que, recuerda Grezzi, “siempre debería ir acompañado de la reurbanización y dignificación de la plaza del Portal Nou y la creación de una nueva plaza recayente en la calle Doctor Olóriz. Ese era y es nuestro proyecto, proteger el patrimonio histórico de la ciudad y seguir ampliándolo, generando nuevos espacios de calidad”.

Por ello, y “por su inequívoco beneficio para la ciudad”, añade, “no nos importaría que el gobierno de María José Catalá lo pusiera en marcha en estas condiciones, puesto que es un trabajo que hay que hacer con mimo y que no se hace de un año para otro”. De ese modo, concluye Grezzi, “al igual que el bipartito ultra sigue aún estrenando y presumiendo de los carriles bici y pasos de peatones que diseñamos y licitamos durante nuestro mandato, pero se están terminando de construir ahora, Compromís podría continuar con este trabajo cuando regresemos al gobierno en 2027 si es que Catalá hace algo”.