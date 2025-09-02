Catalá contesta al presidente de Hosbec: "La frivolidad con la que habla de la dana es sonrojante"

Federico Fuster, presidente de Hosbec, concedió el domingo una entrevista al diario Información (recuperada por Levante-EMV) donde pasaba revista al sector y abordaba cuestiones como la tasa turística, la diversificación estival, el tirón de la temporada estival o la recuperación postdana. En el último punto, el empresario de Benidorm explicó que está esperando un estudio demoscópico encargado a la consultora Llorente y Cuenca sobre la percepción de la marca turística, y añadió una reflexión que ha sentado muy mal en el Ayuntamiento de València.

“Ver continuamente València de manera negativa en todos los informativos, en todos los sitios, nos está arrastrando. Le diría que veo al Ayuntamiento de València muy acomplejado, como que les cuesta manejar el fenómeno turístico. Están siempre sobreanalizando y sobrevalorando electoralmente cualquier medida y están inseguros. Si no se dan cuenta del daño que se le hace a la ciudad, pues apague y vámonos”, dijo Fuster.

Unas palabras que no cayeron en saco roto. Ayer, la máxima responsable del consistorio aludido, María José Catalá, quiso contestar al presidente de la patronal autonómica: "Simplemente decir que la frivolidad y la distancia con la que habla sobre un drama tan tremendo como ha sido la dana me parecen sonrojantes. No se trata de ganar más dinero a costa de la ciudad, se trata de que la ciudad gane con un turismo equilibrado, de calidad y no de cantidad, que cuida a sus vecinos", respondió la primera edil tras precisar que sus palabras iban dirigidas a Fuser y no a Hosbec València, con quienes guarda una “extraordinaria relación”.

"También me parece curioso, por no decir inquietante", añadió la alcaldesa de València, "que el presidente de la patronal autonómica desconozca que somos la ciudad de la Comunitat Valenciana que más dinero ha invertido en una campaña de promoción turística tras la dana. Invertimos 1,5 millones de euros en una campaña específica para mejorar la imagen de la ciudad tras la dana, programamos una campaña de coordinación con Turespaña y hemos gestionado directamente con el mercado internacional la imagen de la ciudad”, destacó.

Diferentes modelos

Acto seguido, Catalá siguió distanciándose del presidente de Hosbec al explicar que su gobierno no va a entrar en "una estrategia unificadora de generar el mismo modelo de turismo de sol y playa sobre toda la Comunitat”. Y aclaró que València, como destino urbano, debe hacer compatible el turismo con la vida de los vecinos. "Posiblemente la estrategia de València no coincida al 100% con esa visión de cuantos más turistas, mejor; o esa visión de turismo exclusivo de sol y playa. Nosotros preferimos no ganar dinero a costa de la ciudad, sino que la ciudad gane con vecinos que se sienten respetados en su propia ciudad”, insistió la alcaldesa antes de concluir: "A lo mejor no compartimos el mismo modelo y no pasa nada".

En ese sentido, con el objetivo de ordenar el turismo para que este se adapte a la ciudad y no al revés, el Ayuntamiento de València lanzó ayer el reto ‘SmartTourFlow’, un concurso de proyectos dirigido a desarrollar soluciones tecnológicas avanzadas para identificar, monitorizar y predecir los flujos turísticos en el 'cap i casal'. Esta iniciativa forma parte de los retos GovTech, que buscan mejorar la calidad de vida urbana y los servicios públicos a través de la innovación. "En València apostamos por un modelo de turismo sostenible, que ponga en el centro al ciudadano, que genere valor y que conviva de forma equilibrada con la vida cotidiana. Queremos trabajar para conseguir turistas que impacten de forma positiva y tengan un valor añadido para València", redundó la concejala de Turismo, Paula Llobet.