Se confirma el frenazo del turismo en València: un 5% menos de pernoctaciones y ocupación hotelera

“València ha cerrado el verano con buenos registros en materia turística. Según los principales indicadores del sector y el sondeo realizado por la Fundación Visit València a la planta hotelera de la ciudad, el mes de agosto ha tenido una muy buena ocupación hotelera”, según ha valorado la concejala de Turismo y presidenta de la citada fundación, Paula Llobet. No se trata tanto de buen año por el incremento del turismo, sino precisamente por su contención en unos datos que ya vienen siendo buenos año tras año. De hecho, la mayoría de indicadores confirman una caída del turismo en la ciudad, pero el Ayuntamiento de València se ha mostrado partidario de tener un turismo de calidad, sostenible y compatible con la vida de los residentes, antes que seguir creciendo sin control.

La ciudad ha alcanzado en agosto un 89% de ocupación hotelera (+1,6 puntos respecto al año pasado), salvando parcialmente los datos registrados en julio, que han supuesto 588.234 pernoctaciones (-2,9%), 222.062 viajeros (-2,4%), 79,4% de ocupación en hoteles (-4,3 puntos), 58,5% en apartamentos (-6,8 puntos) y 569.363 llegadas al Aeropuerto (+4,4%), según datos ya consolidados del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y AENA.

Previsiones de septiembre y acumulado anual

El sondeo realizado por la Fundación ofrece también buenas perspectivas para el mes de septiembre, asegura Llobet, “con un 73,3% de las habitaciones disponibles en la ciudad ya reservadas, cifra que aumentará con las reservas de última hora; y un incremento de las búsquedas de vuelos a València del 1,7% respecto al año pasado y del 4,5% respecto a 2023”.

Por lo que respecta a la evolución de los siete primeros meses del año, la ciudad acumula 3.384.813 pernoctaciones (-5,2%), 1.401.427 viajeros (-1,2%), 74,7% de ocupación en hoteles (-5,3 puntos), 41,7% en apartamentos (+10,5 puntos) y 3.377.225 llegadas al Aeropuerto (+9,9%), según datos del INE y AENA.

En la buena dirección

“El balance positivo de este verano demuestra que València avanza en la buena dirección. No buscamos solo cifras récord, apostamos por un turismo sostenible, que impulse la economía sin comprometer el bienestar de los vecinos. En nuestro modelo turístico más no siempre es mejor, habrá variables que bajarán en determinados periodos y otras que subirán, pero manteniendo un buen nivel de actividad turística, tal como está sucediendo”, ha concluido Llobet.

"València mantiene una evolución positiva, ha superado la dana y ha demostrado que es un destino urbano sostenible, resiliente, atractivo y consolidado"

La concejala ha explicado que Visit València cuenta con un Sistema de Inteligencia Turística que integra métricas que analizan el sector desde una perspectiva holística, permitiendo así obtener una visión de la evolución del destino en su conjunto, con variables diversas como la ocupación en hoteles, apartamentos, pernoctaciones, viajeros, llegadas al aeropuerto o búsquedas futuras de viaje.

“El análisis de todas estas fuentes desde el Sistema de Inteligencia Turística nos permite apuntar a un balance positivo del verano, con una buena ocupación hotelera y elevadas cifras de pernoctaciones, viajeros y llegadas al Aeropuerto de la ciudad. València mantiene una evolución positiva, ha superado ya los meses más difíciles tras la dana y ha demostrado que es un destino urbano sostenible, resiliente, atractivo y consolidado en los meses de la temporada estival”, ha señalado.