Denuncian que el Servicio de Ayuda a Domicilio en València funciona como una empresa de limpieza encubierta

“El servicio que describe María José Catalá no se corresponde con la realidad”. La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV ha respondido así a la rueda de prensa ofrecida ayer por la alcaldesa de València para presentar el nuevo contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), dotado con mayor presupuesto para ampliar las horas de atención en un 18 %, aumentar el número de usuarios hasta en 23 % y prestar el servicio gratuitamente.

Según el sindicato, el relato de la alcaldesa corresponde a un SAD “ideal” que los trabajadores del servicio celebrarían si se ejecutara de manera efectiva. “Sin embargo, gran parte de la adjudicación de los servicios no va dirigida a las personas más vulnerables. En muchos casos, son servicios exclusivamente de limpieza de casas, en domicilios donde hay familiares que no son dependientes, y en otros “de alto standing”.

CCOO valora que el Ayuntamiento de Valencia quiera dar un "salto cualitativo" en este servicio pero advierte que no se olvide de cuidar también a las profesionales del sector, que tienen cualidades y cualificaciones para el cuidado de las personas vulnerables, que se dejan la piel en el cuidado de las mismas y su labor está poco reconocida, menos valorada y totalmente invisibilizada, sin ellas la prestación del servicio sería imposible.

El servicio de ayuda a domicilio nació con el propósito de asistir a personas en sus labores cotidianas, acompañando y apoyando en los casos necesarios para poder satisfacer las actividades básicas de la vida diaria incluyendo, como no, el orden y limpieza del domicilio en los casos necesarios. “En ningún caso”, señalan en CCOO, “el objeto del servicio es la realización exclusivamente de limpiezas de fondo, como sucede en muchos casos. Se da la circunstancia que muchas trabajadoras, al llegar a los domicilios, se encuentran con la petición de que realicen tareas exclusivamente de limpieza que no son propias de la asistencia a personas vulnerables ni el fin en sí mismo del servicio”, añaden.

Las trabajadoras del SAD del Ayuntamiento de València se han concentrado en diversas ocasiones ante el mismo para reclamar la formalización del nuevo contrato de adjudicación, sin este trámite no es posible cobrar las tablas B, que en su convenio colectivo implican una subida salarial. Pero los trabajadores lamentan que el Ayuntamiento de València “ha estado dilatando el trámite durante meses”, y todo apunta a que finalmente el contrato se ejecutará en los próximos días.

Por todo ello, desde CCOO esperan que no se desvirtúe la labor asistencial del Servicio de Ayuda a Domicilio destinado a asistir a las personas mayores en actividades básicas de la vida diaria, que sea totalmente gratuito y que exista un control exhaustivo en la adjudicación del mismo a las personas que más lo necesitan.