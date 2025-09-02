El paro en València sube en casi 1.000 personas durante los meses más turísticos del año

Los datos referidos al paro registrado durante el mes de agosto, hechos públicos hoy, ponen de manifiesto que el número de personas sin trabajo en la ciudad de València se ha incrementado en 938 durante los meses de julio y agosto. Así, en junio eran un total de 42.471, en julio subió a 42.962 y en agosto ha aumentado hasta las 43.409 personas, de las cuales 26.175 son mujeres y 17.234 hombres. La proporción entre hombres y mujeres se mantiene estable durante los tres meses analizados.

Para el concejal de Compromís, Ferran Puchades, "estos datos ponen sobre la mesa la realidad de unas políticas de empleo y formación erráticas, sin planificación ni objetivos y que son ahora mismo rehenes de las tensiones entre el PP y Vox en el gobierno municipal".

Según explica el edil valencianista, "en las políticas de empleo desde 2023 la alcaldesa Catalá solo ha sabido huir hacia adelante, primero entregando las competencias a Badenas, quien ha demostrado su ineptitud y sectarismo y que utilizó el poder para hacer nepotismo y favorecer a amigos con recursos públicos, y después permitiendo a Gosálbez enterrar definitivamente cualquier posibilidad de política de empleo con el anuncio del cierre de València Activa”.

Por último, Puchades también ha señalado la paradoja de que "una ciudad que Catalá ha entregado a la actividad turística", registre dos incrementos consecutivos del paro. "Este hecho demuestra que València no puede depender cada vez más del turismo, que es una actividad con muy baja rentabilidad, con empleo temporal y precario y que empeora la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía”, asegura el edil de Compromís.