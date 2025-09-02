Rescatan a un hombre en una acequia junto a la V-30
Trabajadores de Adif han dado el aviso al ver que el individuo, al parecer un toxicómano, se encontraba en mal estado.
Bomberos de València han rescatado de una acequia a un hombre que se encontraba en mal estado, al parecer un toxicómano, según fuentes oficiales. Los hechos han ocurrido sobre la 1 de la tarde de hoy martes en un canal de agua que discurre paralelo a la V-30, muy cerca de Mercavalencia, en una zona de difícil acceso, según han confirmado las citadas fuentes. Y han sido los trabajadores de Adif los que han dado el aviso al ver la situación en la que se encontraba el afectado.
Finalmente, un equipo del Parque Sur de València y un equipo del Samu ha acudido al lugar y han podido sacar al hombre, que no ha sufrido daños físicos de consideración y ha sido trasladado al hospital para su restablecimiento. El punto exacto de rescate ha sido la calle Anouers, 10.
