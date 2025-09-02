Aumsa saca a concurso la gestión de tres aparcamientos en el Marítimo

La empresa municipal Aumsa ha licitado la gestión integral de tres aparcamientos de la ciudad de València “con el objetivo de mejorar el servicio a los usuarios, aumentar el mantenimiento y conservación de las instalaciones y optimizar los trabajos para garantizar un óptimo funcionamiento de los parkings”, tal como ha informado hoy el concejal de Urbanismo, Juan Giner. Se trata de los aparcamientos situados en el anexo a los Tinglados 4 y 5, en el edificio Veles e Vents, y el aparcamiento Martí Grajales situado en el Mercado del Cabanyal.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo y presidente de Aumsa, Juan Giner, “la Administración tiene que buscar mejorar sus servicios públicos a la vez que optimiza los recursos y apostar por una gestión más eficaz y rentable. Y por este motivo, Aumsa va a gestionar íntegramente 3 aparcamientos que, por su cercanía, permite aunar esfuerzos, coordinar los trabajos y mejorar el servicio que se ofrece a los usuarios que todos los días utilizan las instalaciones de estos 3 parkings”.

Contrato de tres años

La duración inicial del contrato, con un presupuesto base de licitación de 1.878.746 euros, es de tres años, con la posibilidad de prorrogar el contrato por anualidades, hasta un máximo de dos años, de forma que la duración total del contrato no pueda exceder los cinco años.

“Con esta iniciativa, ha continuado Juan Giner, buscamos mejorar el servicio de los 3 parkings que son necesarios para reforzar el funcionamiento y desarrollo tanto del Mercado del Cabanyal como de la apuesta empresarial y tecnológica de La Marina de València”, ha indicado Giner.

“Con esta nueva licitación se unificarán los trabajos de gestión económico-administrativo, la atención al público, el cuidado de los cajeros y de las instalaciones, el mantenimiento de los puntos de recarga de vehículos eléctricos o la incorporación de nuevos puntos, los equipos de control de acceso, los circuitos de vigilancia o la limpieza de los espacios de forma que se mejore el servicio de aparcamiento de estos 3 aparcamientos las 24 horas durante todo el año”, ha concluido el edil.