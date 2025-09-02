València finaliza la limpieza del nuevo cauce: "Es la forma de presionar a la CHJ para que asuma sus competencias"

Los servicios de limpieza del Ayuntamiento de València han retirado más de 111 toneladas de residuos y vegetación acumulados en los pilares de los seis puentes del nuevo cauce de Turia situados entre la CV-400 y la V-31 (Pista de Silla). El objetivo de esta actuación ha sido asegurar la correcta evacuación de las aguas pluviales ante un nuevo evento de precipitaciones fuertes como el que generó la dana del pasado otoño. En total, ha sido un tramo de 2,3 kilómetros de longitud en el que han trabajado nueve personas, entre ellas un ingeniero forestal, dos oficiales y cuatro especialistas forestales, ayudados por cinco vehículos, tres motosierras, dos desbrozadoras forestales y dos equipos de protección antiincendios. La retirada de los residuos se ha producido en dos fases, del 5 al 15 y del 18 al 26 de agosto con un coste de unos 50.000 euros.

Según la alcaldesa de València, María José Catalá, que este martes ha visitado el cauce con motivo de la finalización de los trabajos, "una de las cuestiones más esenciales en las que hemos trabajado durante estos meses de verano desde el Ayuntamiento ha sido la prevención. Y lo que más nos preocupaba era la falta de limpieza del actual cauce del río Turia”. “Visto que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no había iniciado la limpieza, a pesar de que me dirigí a ellos en julio, solicitamos permiso para que fuera el mismo ayuntamiento, aunque no es competencia municipal, el que procediera a la limpieza”, ha explicado Catalá.

Catalá durante su visita al nuevo cauce por el fin de los trabajos de limpieza. / Levante-EMV

Nuevo frente en el Carraixet

De igual modo, la alcaldesa de València ha dicho ver "con preocupación que la Confederación Hidrográfica no haya procedido a la limpieza de la zona del barranco de Carraixet". En el año 2024 y en mayo de 2025 les remitimos una misiva pidiendo que se procediera a su limpieza. Nos respondieron en julio que los trabajos se habían encargado a Tragsa y que si queríamos ser más rápidos, pues que lo hiciéramos nosotros. Por tanto, en la Junta de Gobierno Local del próximo viernes vamos a llevar el acuerdo para solicitar autorización a la CHJ para la limpieza del Carraixet”, ha anunciado Catalá. Un tramo del barranco del Carraixet discurre por el término de València, en el entorno de la pedanía de Carpesa, en Pobles del Nord. El ayuntamiento pretende también limpiar el entorno del barranco del Palmaret, que recoge las aguas desbordadas del Carraixet y las de otros barrancos situados aguas arriba como los de Rocafort, Godella y Massarrojos.

Forzar a la CHJ

“El objetivo, como hicimos en el nuevo cauce del Túria, es forzar a la Confederación Hidrográfica del Júcar a que de una vez por todas asuma las labores de limpieza aunque nosotros tengamos que coordinar y asumir en parte una cuestión que no nos compete. Esta posición y la presión del Ayuntamiento de València ha tenido sus frutos”, ha concluido Catalá.

Posteriormente, se pasará al Gobierno la factura de los trabajos que ha hecho el ayuntamiento. En este sentido, Catalá ha recordado que los trabajos de limpieza de las playas del sur de València, realizados en parte también por el consistorio, aún no han sido abonados por el Gobierno. Se trataría de más de un millón de euros cuyo pago aún no ha sido aceptado por el Ejecutivo, ha precisado.