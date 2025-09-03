Operativo especial en el entorno de Pérez Galdós por la vuelta al cole

La Policía Local de Valencia ha previsto para el próximo lunes 8 de septiembre, día de la vuelta a los colegios, un operativo extraordinario con motivo de las obras de remodelación urbana que se están ejecutando en las avenidas de Pérez Galdós y Giorgeta. Este dispositivo estará conformado por 52 policías locales que se situaran en las principales intersecciones con Giorgeta y Pérez Galdós para agilizar la circulación, así como en las proximidades de estos cruces para indicar y hacer los desvíos hacia los itinerarios alternativos.

El concejal de Movilidad y Seguridad, Jesús Carbonell, ha explicado al respecto que desde que el inicio de las obras se puso en marcha un plan de control y desvíos de tráfico en las avenidas de Pérez Galdós y Giorgeta, que incluía además de la señalización sobre los itinerarios alternativos, una campaña informativa previa.

De momento, ha señalado Carbonell, “los itinerarios alternativos funcionan, en el mes de julio de este año el tráfico en estos puntos ya ha descendido respecto al mismo mes en 2024 en 20.000 vehículos menos al día, ya que los conductores han optado por itinerario alternativos, especialmente han optado por Gran Vía y Ronda Sur para realizar el recorrido”.

Desde el inicio de las obras “se activó un plan para coordinar la movilidad y urbanismos, así como los cortes de tráfico y, sobre todo, concienciar mucho a la ciudadanía para que utilice el transporte público o rutas alternativas. De momento, los primeros datos del mes de julio ya han confirmado que los usuarios de estas avenidas ya han comenzado a utilizar los itinerarios alternativos dispuestos y señalizados”.

Esta actuación municipal es la mayor obra urbana de las dos últimas décadas en la ciudad de Valencia está a punto de cumplir dos meses. La remodelación de las avenidas Pérez Galdós y Giorgeta se inició el pasado 30 de junio con el arranque de la primera fase en dos tramos opuestos de la zona afectada, el comprendido entre las calles San Vicente y Jesús y el delimitado entre el puente de Campanar y la calle Cartagena.