El tráfico sigue creciendo en València con hasta 20.000 coches más al mes

El tráfico en València ha pisado el acelerador, algo que se deja notar en los atascos casi diarios que desesperan a los conductores en los puntos más calientes de la ciudad. El ayuntamiento ha publicado los datos del mes de julio y buena parte de las calles con medición muestran un incremento de vehículos, en algunos casos como Blasco Ibáñez, el Bulevar Sur o la calle Colón, con cifras notablemente más elevadas.

Las cifras del portal municipal diferencian las carreteras en entradas a la ciudad, rondas, grandes avenidas o zona centro. En las primeras, los accesos a València, el incremento interanual no resulta significativo. El único crecimiento llamativo es el registrado en la autopista del Saler, donde se registraron casi 3.000 coches más respecto a julio de 2024.

Una vez dentro de València, el aumento del tráfico rodado empieza a ser importante en las rondas. Por ejemplo, en el Bulevar Sur hubo un 11 % más de tráfico este verano (5.558 vehículos) y en 9 d’Octubre subió más de 20 puntos (24.777 vehículos). En otras calles como Menorca, Tres Cruces o Pío Baroja el aumento también fue de más de cinco puntos.

Entre las grandes vías exteriores, la mayor variación porcentual de tráfico se observa en Avenida del Puerto (3.371 vehículos y un 14,9% más respecto a julio de 2024), Blasco Ibáñez con un gran aumento de más de 5.700 coches, o Avenida de Baleares con un incremento de 2.243 vehículos y un 11,6 %.

Una tendencia generalizada

En las rondas interiores la diferencia vuelve a no ser importante, pero el saldo en las grandes vías interiores evidencia que el tráfico en la ciudad de València se está haciendo fuerte. Antiguo Reino: 1.834 vehículos más. Puente de Aragón: 3.793 vehículos más. Ramón y Cajal: 9.517 vehículos más con un incremento de 14,98 % hasta alcanzar los 63.522 coches totales circulando en un solo mes. Y también crece el tráfico en Fernando el Católico, Puente de Ademuz, Menéndez Pidal, Puente de las Artes o Puente del Real, donde la circulación se dispara hasta en 24 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Finalmente, las calles del centro absorben esta tendencia y por ejemplo Colón registra un incremento del 33 % en uno de sus tramos, con 4.200 coches más atravesando la vía comercial. El paisaje es similar en Xátiva, Tetuán, Guillem de Castro, Blanquerías y Conde Trenor, todas ellas con aumentos de más de 10 puntos y hasta más de 6.000 coches de diferencia en un solo mes si se compara con julio de 2024.

"Un rotundo fracaso"

Al respecto, Compromís ha considerado que los datos certifican que el modelo de tráfico “impuesto por el gobierno de María José Catalá, a diferencia de lo prometido desde la oposición en las legislaturas anteriores y en campaña, no solo ha revertido todas las mejoras experimentadas entre 2015 y 2023 mientras la movilidad fue gestionada por Compromís, sino que empeoran el tráfico mes tras mes”.

"Los datos oficiales de tráfico confirman lo que ya puede comprobar toda la ciudadanía: la gestión de Catalá del tráfico es un rotundo fracaso. Hay un incremento generalizado del tráfico en toda València, especialmente en el centro de la ciudad, donde se tomaron decisiones poco meditadas que no tenían ningún criterio técnico, tan solo el deseo revanchista de revertir todas las medidas impulsadas por Compromís”, ha argumentado el valencianista Giuseppe Grezzi. "Del estudio de los datos se desprende que parte del tráfico que antes se redirigía a las Grandes Vías ha vuelto a desviarse a la calle de Colón, que vuelve a ser utilizada por miles de conductores como un atajo", añade.

652 coches más cada día

Por su parte, la concejala socialista María Pérez ha explicado que las políticas de movilidad del gobierno de Catalá han disparado el tráfico en toda la ciudad un 4% en apenas un año. De hecho, de enero a julio los sensores repartidos por la ciudad han captado el paso de 652 coches más cada día, es decir, 20.000 vehículos más por punto de aforo al mes con respecto al mismo periodo del año anterior, constatando, además, que el aumento se produce de manera generalizada en todas las calles y no solo de manera puntual.

"Los datos de tráfico en València dibujan una tendencia preocupante en este inicio de curso. Entre enero y julio de este 2025 circulan de media un 4% más de vehículos que en el mismo periodo en el 2024. Pero es que, además, el último dato disponible de julio vuelve a confirmar esta tendencia, ya que la calle Colón ha pasado de 8.400 coches a más de 12.600 vehículos diarios en uno de sus tramos", ha manifestado la concejala socialista.

Más congestión en el centro

La edil ha señalado que este incremento del mes de julio también se produce en vías como la calle Xàtiva o Fernando el Católico, “donde se registran aumentos superiores al 10%. El resultado de los últimos datos arrojan un resultado muy claro: hay más congestión en el centro y una movilidad cada vez más complicada para quienes viven y trabajan en cualquier barrio de la ciudad”.

En ese sentido, la concejala socialista ha recordado que estas últimas cifras vuelven a certificar una tendencia que se está produciendo desde que María José Catalá empezó a tomar decisiones para permitir el paso de más vehículos por toda la ciudad. "Desde que aplicó su política procoche, que prometía que iba a reducir el tráfico de la ciudad, las congestiones y los atascos se han multiplicado de manera general en toda la ciudad y no como consecuencia de actuaciones concretas. Es una dinámica sostenida desde mayo de 2023: en València cada día hay más coches, más congestión, más atascos y, en consecuencia, más contaminación y peor calidad del aire".